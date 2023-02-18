Полицейские не тронули мигрантов во время молитвы при облаве в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
По словам главы таджикской диаспоры Екатеринбурга Фаруха Мирзоева, религиозные чувства сторонников ислама во время облавы нарушены не были.
Он пояснил, что силовики во время чтения намаза никого не трогали. Они окружили присутствующих с автоматами в руках и только потом стали задерживать людей и проверять документы. Мирзоев пояснил, что такая практика существует во всем мире.
Также он считает, что профилактические меры с мигрантами необходимы. Так как на территории РФ их живет много и среди них могут быть провокаторы и представители радикальных структур, пишет Е1.
Напомним, в пятницу 17 февраля силовики устроили облаву в мечети Екатеринбурга прямо во время молитвы для проверки документов.