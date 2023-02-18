Пять мигрантов выдворят из России после облавы в мечети Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:59
Всего в отделение полиции было доставлено 73 человека, задерживали их сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии. У всех них проверили документы и установили их личности.
Оказалось, что пять иностранцев находятся в России нелегально и нарушают законодательство в сфере миграции. В ближайшее время они будут депортированы из страны.
Начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых отметил, что профилактические мероприятия проводятся для того, чтобы не допустить проявления экстремизма и терроризма в муниципалитетах региона.