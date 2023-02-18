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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Пять мигрантов выдворят из России после облавы в мечети Екатеринбурга

18 февраля 2023, 09:57
Фото: 1MI
Пять нелегальных мигрантов выявили сотрудники правоохранительных органов среди людей, задержанных в мечети Екатеринбурга на улице Репина. Они будут депортированы из России.

Всего в отделение полиции было доставлено 73 человека, задерживали их сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии. У всех них проверили документы и установили их личности.

Оказалось, что пять иностранцев находятся в России нелегально и нарушают законодательство в сфере миграции. В ближайшее время они будут депортированы из страны.

Начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых отметил, что профилактические мероприятия проводятся для того, чтобы не допустить проявления экстремизма и терроризма в муниципалитетах региона.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Полиция#Мигранты#Мечеть#Проверка#Документы#Происшествия
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