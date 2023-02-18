Снегопады и морозы до -20 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле

В четверг, 23 февраля, столбики термометров ночью опустятся до отметки в -20 градусов, днем будет теплее — до -7 градусов. В пятницу, 24 февраля, воздух прогреется от -7 до -14 градусов. Также со среды по пятницу в Нижнем Тагиле ожидаются магнитные бури.