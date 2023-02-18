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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Снегопады и морозы до -20 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле

18 февраля 2023, 12:50
Фото: 1MI
Снегопады прогнозируют синоптики на следующей неделе в Нижнем Тагиле. Температура воздуха будет опускаться до -20 градусов.

В понедельник и вторник среднесуточная температура воздуха составит -15 градусов. Ветер восточный, до девяти метров в секунду. 20 февраля осадков не ожидается, а 21 февраля прогнозируются снегопады.

Осадки в виде небольшого снега продолжатся до конца рабочей недели. В среду, 22 февраля, днем будет -11 градусов, ночью похолодает до -16 градусов. Ветер сменится на северный, с порывами до девяти метров в секунду.

В четверг, 23 февраля, столбики термометров ночью опустятся до отметки в -20 градусов, днем будет теплее — до -7 градусов. В пятницу, 24 февраля, воздух прогреется от -7 до -14 градусов. Также со среды по пятницу в Нижнем Тагиле ожидаются магнитные бури.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Погода#Эксклюзив#Снег#Прогноз#Мороз#Синоптик#Природа
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