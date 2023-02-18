Снегопады и морозы до -20 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В понедельник и вторник среднесуточная температура воздуха составит -15 градусов. Ветер восточный, до девяти метров в секунду. 20 февраля осадков не ожидается, а 21 февраля прогнозируются снегопады.
Осадки в виде небольшого снега продолжатся до конца рабочей недели. В среду, 22 февраля, днем будет -11 градусов, ночью похолодает до -16 градусов. Ветер сменится на северный, с порывами до девяти метров в секунду.
В четверг, 23 февраля, столбики термометров ночью опустятся до отметки в -20 градусов, днем будет теплее — до -7 градусов. В пятницу, 24 февраля, воздух прогреется от -7 до -14 градусов. Также со среды по пятницу в Нижнем Тагиле ожидаются магнитные бури.