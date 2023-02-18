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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Свердловские солдаты поблагодарили детей за письма на СВО

18 февраля 2023, 07:03
Фото: 1MI
Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, поблагодарили детей Слободо-Туринского района за письма, которые они присылают на фронт.
Большое спасибо за помощь, до нас все доходит. Спасибо детям Слободо-Туринского района, которые пишут нам такие добрые письма. Победа будет за нами! — сказал один из бойцов на видеозаписи.

Видео опубликовал на своей странице в соцсети глава Слободо-Туринского муниципального района Валерий Бедулев. Он сообщил, что на фронт доставлена еще одна партия гуманитарной помощи вместе с письмами от детей.

Напомним, жители Нижнего Тагила также отправляют гуманитарную помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации. Например, они изготавливают окопные свечи и пишут на них пожелания и добрые слова для бойцов.

Еще 250 окопных свечей отправят на СВО из Нижнего Тагила
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#Евгения Сафина#Дети#Военные#Благодарность#Письмо#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Свердловская область#Видео
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