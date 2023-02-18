Свердловские солдаты поблагодарили детей за письма на СВО

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Большое спасибо за помощь, до нас все доходит. Спасибо детям Слободо-Туринского района, которые пишут нам такие добрые письма. Победа будет за нами! — сказал один из бойцов на видеозаписи.
Видео опубликовал на своей странице в соцсети глава Слободо-Туринского муниципального района Валерий Бедулев. Он сообщил, что на фронт доставлена еще одна партия гуманитарной помощи вместе с письмами от детей.
Напомним, жители Нижнего Тагила также отправляют гуманитарную помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации. Например, они изготавливают окопные свечи и пишут на них пожелания и добрые слова для бойцов.