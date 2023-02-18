Тагильчане поддержат бойцов на СВО стихами и фотографиями

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В администрации города отметили, что участникам специальной военной операции важна и нужна поддержка. Поэтому жителям города предлагают выкладывать в соцсетях фотографии, видеозаписи и стихи, указывая хэштеги #своихНеБросаем #мывместе_Тагил
Давайте вместе расскажем и покажем участникам СВО, как сильно мы ими гордимся и ждём их возвращения домой. Подарим им частичку тепла и заботы, — пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Акция проходит с 16 февраля по 1 марта. Присоединиться к ней могут жители и других городов.