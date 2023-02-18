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Published Сегодня, 09:17

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Updated Сегодня, 09:19

Тагильчане поддержат бойцов на СВО стихами и фотографиями

18 февраля 2023, 09:17
Фото: 1MI
Акция «Даешь добро для ребят в зоне СВО» стартовала в Нижнем Тагиле. Она приурочена к Дню защитника Отечества.

В администрации города отметили, что участникам специальной военной операции важна и нужна поддержка. Поэтому жителям города предлагают выкладывать в соцсетях фотографии, видеозаписи и стихи, указывая хэштеги #своихНеБросаем #мывместе_Тагил

Давайте вместе расскажем и покажем участникам СВО, как сильно мы ими гордимся и ждём их возвращения домой. Подарим им частичку тепла и заботы, — пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Акция проходит с 16 февраля по 1 марта. Присоединиться к ней могут жители и других городов.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Общество#Операция на Украине#Поддержка#Стихи#Соцсети#Военнослужащие#Эксклюзив
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