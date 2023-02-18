TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

В Челябинске около сотни учеников отравились в столовой лицея

18 февраля 2023, 12:13
Фото: 1MI
На массовое отравление детей в столовой лицея № 142 пожаловались родители учеников из Челябинска. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По словам родителей, у детей, которые ели в столовой лицея, появились одинаковые симптомы отравления: рвота, тошнота и высокая температура. Инфекцией заразились учащиеся 2-х, 3-х, 8-х и 9-х классов. Трое детей были госпитализированы. Те, кто не обедал — остались здоровыми, сообщает Ural Mash.

После того, как в соцсетях появилась информация о массовом отравлении лицеистов, сотрудники следственного комитета по Челябинской области начал проверку и возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающее безопасности жизни и здоровья.

В образовательном учреждении работают следователи и сотрудники надзорных ведомств. Они устанавливают должностных лиц, ответственных за питание школьников.

12 человек отравились шаурмой в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Заболевших гораздо больше: тагильчане обсуждают отравление в школе №1 имени КрупскойИз-за кишечной инфекции учеников школы №75/42 в Нижнем Тагиле отправили на дистантВ школе № 75/42 Нижнего Тагила нашли нарушения личной гигиены и уборки в пищеблоке
#Евгения Сафина#Дети#Школа#Лицей#Столовая#Отравление#Больница#Следственный комитет#Проверка#Здоровье
Подпишитесь
Многодетных тагильчан обязали к 1 марта установить пожарные извещатели в квартирах
15 февраля 10:27
В партии фарша и котлет Нижнетагильской птицефабрики нашли сальмонеллу
15 февраля 16:03
Известны причины и новые данные о смерти Светланы Бурухиной из Нижнего Тагила
16 февраля 10:23
Звонки с иностранных номеров и ДТП с родственниками: в Тагиле задержали мошенника
Вчера, 06:45
Условным сроком отделалась турагент Оксана Забавина за обман тагильчан на 1,5 млн
16 февраля 14:44
В Нижнем Тагиле почтили память о погибших в локальных войнах бойцах
15 февраля 10:30