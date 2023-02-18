В Челябинске около сотни учеников отравились в столовой лицея

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
По словам родителей, у детей, которые ели в столовой лицея, появились одинаковые симптомы отравления: рвота, тошнота и высокая температура. Инфекцией заразились учащиеся 2-х, 3-х, 8-х и 9-х классов. Трое детей были госпитализированы. Те, кто не обедал — остались здоровыми, сообщает Ural Mash.
После того, как в соцсетях появилась информация о массовом отравлении лицеистов, сотрудники следственного комитета по Челябинской области начал проверку и возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающее безопасности жизни и здоровья.
В образовательном учреждении работают следователи и сотрудники надзорных ведомств. Они устанавливают должностных лиц, ответственных за питание школьников.