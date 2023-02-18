В Екатеринбурге молодой человек обокрал на полмиллиона свою девушку

Однако потом у нее пропало золотое кольцо, а затем в вещах своего парня она нашла квитанцию из ломбарда на украшение. Девушка решила проверить деньги и обнаружила их отсутствие.



Молодой человек во всем признался, в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Сейчас он помещен под стражу, за содеянное преступнику грозит до шести лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.