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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

В Екатеринбурге молодой человек обокрал на полмиллиона свою девушку

18 февраля 2023, 11:38
Фото: 1MI
Шесть лет тюрьмы грозит молодому человеку из Екатеринбурга, который обокрал на полмиллиона свою сожительницу. Также он похитил у девушки золотое кольцо.

В полицию обратилась 18-летняя первокурсница одного из вузов с заявлением о том, что у нее из квартиры пропали деньги и золотое кольцо. Она пояснила, что деньги ей на хранение передала бабушка. Пожилая женщина посчитала, что у внучки они будут сохраннее.

Девушка хранила купюры в гардеробе и не пересчитывала их. Об этом узнал приятель, с которым она проживала и воспользовался ситуацией. Молодой человек начал периодически забирать деньги. При этом тратил их не только на себя, но и на саму сожительницу. По словам пострадавшей, он рассказывал, что занимает высокооплачиваемую должность.

Однако потом у нее пропало золотое кольцо, а затем в вещах своего парня она нашла квитанцию из ломбарда на украшение. Девушка решила проверить деньги и обнаружила их отсутствие.

Молодой человек во всем признался, в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Сейчас он помещен под стражу, за содеянное преступнику грозит до шести лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

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