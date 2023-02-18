В Екатеринбурге молодой человек обокрал на полмиллиона свою девушку

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В полицию обратилась 18-летняя первокурсница одного из вузов с заявлением о том, что у нее из квартиры пропали деньги и золотое кольцо. Она пояснила, что деньги ей на хранение передала бабушка. Пожилая женщина посчитала, что у внучки они будут сохраннее.
Девушка хранила купюры в гардеробе и не пересчитывала их. Об этом узнал приятель, с которым она проживала и воспользовался ситуацией. Молодой человек начал периодически забирать деньги. При этом тратил их не только на себя, но и на саму сожительницу. По словам пострадавшей, он рассказывал, что занимает высокооплачиваемую должность.
Однако потом у нее пропало золотое кольцо, а затем в вещах своего парня она нашла квитанцию из ломбарда на украшение. Девушка решила проверить деньги и обнаружила их отсутствие.
Молодой человек во всем признался, в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Сейчас он помещен под стражу, за содеянное преступнику грозит до шести лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.