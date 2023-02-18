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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

В Невьянске рецидивист заступился за мать и избил до смерти брата-близнеца

18 февраля 2023, 09:36
Фото: 1MI
В Невьянске 37-летний ранее судимый мужчина убил своего брата близнеца за то, что он избивал мать.

Погибший мужчина проживал в одном доме с матерью и злоупотреблял алкоголем. Когда он был пьяный, то избил родительницу. Следствие предполагает, что брата возмутило такое поведение, он решил наказать обидчика матери.

В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму, так как брат не рассчитал свои силы. Спустя несколько дней мужчина скончался. В настоящее время возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Нападение#Полиция#Убийство#Мать#Брат#Криминал#Свердловская область#Невьянск
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