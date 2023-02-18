В Невьянске рецидивист заступился за мать и избил до смерти брата-близнеца

В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму, так как брат не рассчитал свои силы. Спустя несколько дней мужчина скончался. В настоящее время возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.