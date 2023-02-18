В Невьянске рецидивист заступился за мать и избил до смерти брата-близнеца

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Погибший мужчина проживал в одном доме с матерью и злоупотреблял алкоголем. Когда он был пьяный, то избил родительницу. Следствие предполагает, что брата возмутило такое поведение, он решил наказать обидчика матери.
В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму, так как брат не рассчитал свои силы. Спустя несколько дней мужчина скончался. В настоящее время возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.