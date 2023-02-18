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Published Сегодня, 13:21

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Updated Сегодня, 13:23

В Нижнем Тагиле началось строительство пятой очереди ТЦ DEPO

18 февраля 2023, 13:21
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в районе Свердловского шоссе строители начали возводить новое здание торгово-развлекательного центра DEPO.

По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, с открытием моста через пруд поток посетителей в ТРЦ значительно возрос. Центр пользуется популярностью среди тагильчан и гостей города.

Здание нового гипермаркета будет построено до конца 2023 года. А в 2024 году появится еще один корпус, значит там появятся новые рабочие места.

Чтобы город развивался, он должен развиваться в комплексе. Это не только строительство новых больших промышленных площадок, реконструкция и развитие наших градообразующих предприятий. Очень важный аспект — это дороги и инфраструктура, а также предприятия торговли и общественного питания. Места, куда люди могут прийти и отдохнуть, — сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Строительство#Торговый центр#Магазин#Общество#Эксклюзив#Владислав Пинаев
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