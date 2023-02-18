В Нижнем Тагиле началось строительство пятой очереди ТЦ DEPO

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, с открытием моста через пруд поток посетителей в ТРЦ значительно возрос. Центр пользуется популярностью среди тагильчан и гостей города.
Здание нового гипермаркета будет построено до конца 2023 года. А в 2024 году появится еще один корпус, значит там появятся новые рабочие места.
Чтобы город развивался, он должен развиваться в комплексе. Это не только строительство новых больших промышленных площадок, реконструкция и развитие наших градообразующих предприятий. Очень важный аспект — это дороги и инфраструктура, а также предприятия торговли и общественного питания. Места, куда люди могут прийти и отдохнуть, — сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.