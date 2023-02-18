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В Нижнем Тагиле планируется провести водоснабжение на улицу Питомник Горзеленхоза

18 февраля 2023, 07:40
Фото: 1MI
Подрядчика на проведений инженерно-геологических изысканий для строительства сетей водоснабжения на улицу Питомник Горзеленхоза ищет администрация Нижнего Тагила.

Заказчиком тендера выступает МБУ «Тагилгражданпроект». Работы на улице Питомник Горзеленхоза дом №1 и №3 и АБК МБУ СЭБ дом №2 необходимо окончить в течение 15 дней после заключения контракта. На эти цели выделено 320 тысяч рублей.

Качество выполненных работ должно соответствовать обязательным нормативно-техническим требованиям. Также подрядчик несет ответственность за недостатки инженерных изысканий, если они будут обнаружены при строительстве водовода или его эксплуатации.

Гарантия на работы составит пять лет. Контракт будет заключен до 31 декабря 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 22 февраля.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Спарк#Закупка#Водоснабжение#Документация#Общество#Эксклюзив
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