В Нижнем Тагиле планируется провести водоснабжение на улицу Питомник Горзеленхоза

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Заказчиком тендера выступает МБУ «Тагилгражданпроект». Работы на улице Питомник Горзеленхоза дом №1 и №3 и АБК МБУ СЭБ дом №2 необходимо окончить в течение 15 дней после заключения контракта. На эти цели выделено 320 тысяч рублей.
Качество выполненных работ должно соответствовать обязательным нормативно-техническим требованиям. Также подрядчик несет ответственность за недостатки инженерных изысканий, если они будут обнаружены при строительстве водовода или его эксплуатации.
Гарантия на работы составит пять лет. Контракт будет заключен до 31 декабря 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 22 февраля.