Водитель такси на летней «запаске» погиб при столкновении с фурой на Пермском тракте

ДТП произошло 18 февраля в утреннее врем. Мужчина за рулем Volkswagen Polo влетел в седельный тягач и погиб на месте аварии. От удара грузовик вылетел в кювет. Водитель большегруза не пострадал, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.