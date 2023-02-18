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Водитель такси на летней «запаске» погиб при столкновении с фурой на Пермском тракте

18 февраля 2023, 10:34
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель такси не справился с управлением и врезался в фуру на Пермском тракте рядом с Первоуральском. Мужчина погиб на месте аварии.

ДТП произошло 18 февраля в утреннее врем. Мужчина за рулем Volkswagen Polo влетел в седельный тягач и погиб на месте аварии. От удара грузовик вылетел в кювет. Водитель большегруза не пострадал, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

По словам очевидцев, водитель иномарки нарушил скоростной режим и маневрировал на проезжей части. На автомобиле была установлена летняя докатка, а это является нарушением правил дорожного движения.

Напомним, в начале февраля в Каменске-Уральском пострадала 15-летняя пассажирка такси. Водитель выехал на встречку и столкнулся с фурой.

Такси влетело под фуру в Каменске-Уральском. Травмирована 15-летняя девушка
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#Первоуральск#Евгения Сафина#Свердловская область#Такси#Авария#Фура#ДТП
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