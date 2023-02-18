Водитель такси на летней «запаске» погиб при столкновении с фурой на Пермском тракте

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
ДТП произошло 18 февраля в утреннее врем. Мужчина за рулем Volkswagen Polo влетел в седельный тягач и погиб на месте аварии. От удара грузовик вылетел в кювет. Водитель большегруза не пострадал, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По словам очевидцев, водитель иномарки нарушил скоростной режим и маневрировал на проезжей части. На автомобиле была установлена летняя докатка, а это является нарушением правил дорожного движения.
Напомним, в начале февраля в Каменске-Уральском пострадала 15-летняя пассажирка такси. Водитель выехал на встречку и столкнулся с фурой.