49-летнего мужчину третьи сутки разыскивают в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Информацию о его пропаже разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Среди особых пример: рост — 173 сантиметра, светлые волосы, карие глаза. Виктор был одет в серо-синюю безрукавку, черную кофту, спортивные штаны и галоши.
Уточняется, что к поиску пропавшего могут присоединиться неравнодушные граждане. Отмечается, что если кто-то видел Виктора или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефонам: +7 (902) 274-95-00 или +7 (800) 700-54-52.