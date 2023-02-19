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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

49-летнего мужчину третьи сутки разыскивают в Екатеринбурге

19 февраля 2023, 10:32
Фото: 1MI
В Екатеринбурге правоохранители и волонтер занимаются поисками пропавшего 49-летнего мужчины. Его зовут Виктор Еременко, он исчез 16 февраля.

Информацию о его пропаже разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: "Лиза Алерт"

Среди особых пример: рост — 173 сантиметра, светлые волосы, карие глаза. Виктор был одет в серо-синюю безрукавку, черную кофту, спортивные штаны и галоши.

Уточняется, что к поиску пропавшего могут присоединиться неравнодушные граждане. Отмечается, что если кто-то видел Виктора или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефонам: +7 (902) 274-95-00 или +7 (800) 700-54-52.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Пропал#Человек#Волонтеры#Происшествия#Новости УрФО
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