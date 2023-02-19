49-летнего мужчину третьи сутки разыскивают в Екатеринбурге

Уточняется, что к поиску пропавшего могут присоединиться неравнодушные граждане. Отмечается, что если кто-то видел Виктора или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефонам: +7 (902) 274-95-00 или +7 (800) 700-54-52.