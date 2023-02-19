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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Автобус протащил девушку по дороге в Екатеринбурге

19 февраля 2023, 07:22
Фото: 1MI
В Екатеринбурге произошло ЧП: двери автобуса зажали пассажирку и протащили по дороге.

Это произошло 18 февраля в автобусе №012. Известно, что девушке дверьми зажало ногу в тот момент, когда она высаживалась из транспортного средства, сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев событий.

По словам свидетелей, водитель не удостоверился, что все, кто хотел, вышли из автобуса, и слишком рано захлопнул двери. Все это очевидцы наблюдали на остановке «Авиационная» примерно в 15.00.

По их данным, автобус протащил девушку несколько метров. Другие пассажиры в этот момент стали кричать и требовать остановки. Далее водитель остановился, вышел из салона и извинился перед девушкой.

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#Екатеринбург#Елена Озерова#Автобус#Двери#Пассажирка#Происшествия#Новости УрФО
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