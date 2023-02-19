Автобус протащил девушку по дороге в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Это произошло 18 февраля в автобусе №012. Известно, что девушке дверьми зажало ногу в тот момент, когда она высаживалась из транспортного средства, сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев событий.
По словам свидетелей, водитель не удостоверился, что все, кто хотел, вышли из автобуса, и слишком рано захлопнул двери. Все это очевидцы наблюдали на остановке «Авиационная» примерно в 15.00.
По их данным, автобус протащил девушку несколько метров. Другие пассажиры в этот момент стали кричать и требовать остановки. Далее водитель остановился, вышел из салона и извинился перед девушкой.