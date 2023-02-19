Более 50 титулованных мотогонщиков собрались на трассе в Нижнем Тагиле

Соревнования проходили в девяти классах, в которых состязались участники в возрасте от 5 до 35 лет. Участвовали и женщины. В номинации «Леди» были представлены четыре участницы, две из которых – жительницы Нижнего Тагила. К примеру, 18-летняя София Рякова занимается мотоспортом три года. Болельщиков собралось около 1 000 человек.