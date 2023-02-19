Более 50 титулованных мотогонщиков собрались на трассе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Мероприятие состоялось по инициативе «Федерации мотоциклетного спорта» при поддержке мэрии. На торжественном открытии присутствовал мэр города Владислав Пинаев.
На турнире встретились более 50 гонщиков и любителей экстримальных видов спорта. Соревновались они на трассе в районе Валегиного бора собрались более 50 титулованных гонщиков и любителей экстремального спорта из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Заречного, Каменск-Уральского и других городов, сообщает пресс-служба мэрии.
Нижний Тагил представляли 12 гонщиков. В том числе, сильнейший на сегодняшний день тагильский гонщик Кирилл Суслин, представляющий город еще и на федеральном уровне.
Перед стартом мэр пообщался со спортсменами. Он пожелал им отличных результатов. Также он отметил, что мотокросс – это спорт сильных и мужественных людей. Поэтому соревнование именно в честь Дня защитника Отечества было проведено неспроста.
Длина трека на «Валегином бору» составила 1 600 метров. Такая дистанция подходит для любого уровня подготовки.
Соревнования проходили в девяти классах, в которых состязались участники в возрасте от 5 до 35 лет. Участвовали и женщины. В номинации «Леди» были представлены четыре участницы, две из которых – жительницы Нижнего Тагила. К примеру, 18-летняя София Рякова занимается мотоспортом три года. Болельщиков собралось около 1 000 человек.
Такие соревнования стоит увидеть и прочувствовать хотя бы раз. Думаю, в следующий раз организаторам нужно будет предусмотреть трибуны, чтобы видно было всю трассу, - поделился один из гостей праздника.
Победители и призеры получили награды из рук Владислава Пинаева.