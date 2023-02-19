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Published Сегодня, 09:09

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Updated Сегодня, 09:11

Более 50 титулованных мотогонщиков собрались на трассе в Нижнем Тагиле

19 февраля 2023, 09:09
Фото: Администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле состоялось соревнование по мотокроссу

Первенство города по мотокроссу прошло в Нижнем Тагиле. Оно было организовано в честь Дня защитника Отечества.

Мероприятие состоялось по инициативе «Федерации мотоциклетного спорта» при поддержке мэрии. На торжественном открытии присутствовал мэр города Владислав Пинаев.

На турнире встретились более 50 гонщиков и любителей экстримальных видов спорта. Соревновались они на трассе в районе Валегиного бора собрались более 50 титулованных гонщиков и любителей экстремального спорта из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Заречного, Каменск-Уральского и других городов, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Нижний Тагил представляли 12 гонщиков. В том числе, сильнейший на сегодняшний день тагильский гонщик Кирилл Суслин, представляющий город еще и на федеральном уровне.

Перед стартом мэр пообщался со спортсменами. Он пожелал им отличных результатов. Также он отметил, что мотокросс – это спорт сильных и мужественных людей. Поэтому соревнование именно в честь Дня защитника Отечества было проведено неспроста.

Длина трека на «Валегином бору» составила 1 600 метров. Такая дистанция подходит для любого уровня подготовки.

Соревнования проходили в девяти классах, в которых состязались участники в возрасте от 5 до 35 лет. Участвовали и женщины. В номинации «Леди» были представлены четыре участницы, две из которых – жительницы Нижнего Тагила. К примеру, 18-летняя София Рякова занимается мотоспортом три года. Болельщиков собралось около 1 000 человек.

Такие соревнования стоит увидеть и прочувствовать хотя бы раз. Думаю, в следующий раз организаторам нужно будет предусмотреть трибуны, чтобы видно было всю трассу, - поделился один из гостей праздника.

Победители и призеры получили награды из рук Владислава Пинаева.

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