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Published Сегодня, 09:49

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Updated Сегодня, 09:51

«Кохсохим и УВЗ исчезли»: жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на выбросы

19 февраля 2023, 09:49
Фото: TagilCity.ru

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на выбросы

На выбросы пожаловались жители Вагонки в Нижнем Тагиле. По их словам, из-за НМУ не видно УВЗ и Кохсохим.

Тагильчане прислали снимки в редакцию TagilCity, на которых видны выбросы. Жители отметили, что в их районе явно заметен смог.

Фото: TagilCity.ru

Напомним, что 17 февраля в ЕДДС Нижнего Тагила жителей предупредили о возможном смоге, который может наблюдаться до вечера 20 февраля. Сообщалось, что из-за НМУ тагильчане могут хуже себя чувствовать, а на дорогах вероятно снижение видимости.

А недавно, с 3 по 7 февраля, тагильчане пережили шесть дней смога. Была безветренная погода и вредные вещества плохо рассеивались. Многие горожане жаловались на головную боль и другие симптомы плохого самочувствия. Также на улицах стоял неприятный запах.

Об ухудшении самочувствия из-за смога предупредили жителей Нижнего Тагила
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Смог#НМУ#Воздух#Выброс#Экология#Эксклюзив
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