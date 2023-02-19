Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Тагильчане прислали снимки в редакцию TagilCity, на которых видны выбросы. Жители отметили, что в их районе явно заметен смог.
Напомним, что 17 февраля в ЕДДС Нижнего Тагила жителей предупредили о возможном смоге, который может наблюдаться до вечера 20 февраля. Сообщалось, что из-за НМУ тагильчане могут хуже себя чувствовать, а на дорогах вероятно снижение видимости.
А недавно, с 3 по 7 февраля, тагильчане пережили шесть дней смога. Была безветренная погода и вредные вещества плохо рассеивались. Многие горожане жаловались на головную боль и другие симптомы плохого самочувствия. Также на улицах стоял неприятный запах.