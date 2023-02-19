А недавно, с 3 по 7 февраля, тагильчане пережили шесть дней смога. Была безветренная погода и вредные вещества плохо рассеивались. Многие горожане жаловались на головную боль и другие симптомы плохого самочувствия. Также на улицах стоял неприятный запах.