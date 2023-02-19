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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Летающие лыжники сразятся за «Кубок Медной горы» в Нижнем Тагиле

19 февраля 2023, 10:16
Фото: TagilCity.ru
Международные соревнования по лыжному двоеборью среди мужчин состоится в Нижнем Тагиле.

Также будут проведены Международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин. Турнир «Кубок медной горы» пройдут в период с 9 по 13 марта. Об этом сообщает Центр спортивных мероприятий Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на трассе собрались более 50 титулованных мотогонщиков. Они поучаствовали в первенстве города в честь Дня защитника Отечества.

Мероприятие состоялось по инициативе «Федерации мотоциклетного спорта» при поддержке мэрии. Награды победителям и призерам вручил глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Более 50 титулованных мотогонщиков собрались на трассе в Нижнем Тагиле
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#Спорт#Соревнования#Лыжники#Эксклюзив#Новости УрФО#Елена Озерова
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