Летающие лыжники сразятся за «Кубок Медной горы» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Также будут проведены Международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин. Турнир «Кубок медной горы» пройдут в период с 9 по 13 марта. Об этом сообщает Центр спортивных мероприятий Свердловской области.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на трассе собрались более 50 титулованных мотогонщиков. Они поучаствовали в первенстве города в честь Дня защитника Отечества.
Мероприятие состоялось по инициативе «Федерации мотоциклетного спорта» при поддержке мэрии. Награды победителям и призерам вручил глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев.