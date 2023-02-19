Мужчина домогался на улице Екатеринбурга до 15-летней девушки

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Известно, что это случилось в непосредственной близости к школе. Девочка шла с друзьями, а когда они разошлись по домам и она осталась в одиночестве, к ней подошел мужчина, которого она не знала, сообщили в УМВД.
Незнакомец подкрался к школьнице сзади, а после обхватил ее одной рукой за бедро, а другой — за ягодицу. Девушка обернулась и увидела, что на лице злоумышленника надеты черная маска и капюшон. Она закричала, а тот убежал. Мать подростка обратилась в полицию.