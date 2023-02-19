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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Мужчина домогался на улице Екатеринбурга до 15-летней девушки

19 февраля 2023, 08:24
Фото: 1MI
Неизвестный мужчина домогался на улице до 15-летней школьницы. ЧП произошло в Екатеринбурге.

Известно, что это случилось в непосредственной близости к школе. Девочка шла с друзьями, а когда они разошлись по домам и она осталась в одиночестве, к ней подошел мужчина, которого она не знала, сообщили в УМВД.

Незнакомец подкрался к школьнице сзади, а после обхватил ее одной рукой за бедро, а другой — за ягодицу. Девушка обернулась и увидела, что на лице злоумышленника надеты черная маска и капюшон. Она закричала, а тот убежал. Мать подростка обратилась в полицию.

Неизвестный домогался девушки в подъезде на юго-западе Екатеринбурга
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Незнакомец#Домогательства#Школа#Происшествия#Новости УрФО
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