Подросток погиб при взрыве газа в частном доме в Челябинской области

Известно, что мальчик скончался в результате хлопка при разгерметизации газового баллона в одном из частном домов в Верхнеуральском районе. После взрыва в доме начали рушиться стены. Мальчик получил смертельные ранения.



После этого следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также предварительно установлено, что из дома в больницу госпитализировали других жителей, в том числе 10-летнего ребенка.