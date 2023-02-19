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Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Подросток погиб при взрыве газа в частном доме в Челябинской области

19 февраля 2023, 05:06
Фото: 1MI
Глава СУ СК России Александр Бастрыкин взял на контроль и поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту гибели 14-летнего подростка в Челябинской области. Мальчик погиб при взрыве газа.

Известно, что мальчик скончался в результате хлопка при разгерметизации газового баллона в одном из частном домов в Верхнеуральском районе. После взрыва в доме начали рушиться стены. Мальчик получил смертельные ранения.

После этого следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также предварительно установлено, что из дома в больницу госпитализировали других жителей, в том числе 10-летнего ребенка.

Доложить об обстоятельствах гибели мальчика Бастрыкину поручено главе следственного управления СКР по Челябинской области Решетникову П.Г.

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#Елена Озерова#ГАЗ#Взрыв#Взрыв газа#Подросток#Происшествия#Новости УрФО
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