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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Погибший на СВО свердловчанин посмертно награжден орденом Мужества

19 февраля 2023, 06:23
Фото: страница во "ВКонтакте" Марии Рубцовой
Погибшему на спецоперации свердловчанину Александру посмертно вручили орден мужества. Награду получила вдова Анастасия Калайчева.

Орден супруге погибшего передала глава Малышевского городского округа Мария Рубцова. Погибшего мужчину звали Александр, сообщила Мария Рубцова в соцсетях.

Также она рассказала, что в честь Александра Калайчева в муниципалитете установят мемориальную доску. Найти ее можно будет около входа в школу №3 (рядом с доской в честь Ярослава Винокурова). В этой школе Александр учился.

Фото: страница во "ВКонтакте" Марии Рубцовой

Помимо супруги, у мужчины остались сыновья.

Настя - удивительный человек, красивая, нежная и одновременно сильная девушка, которая стойко переносит доставшееся ей горе, заботится о наследниках Саши - прекрасных сыновьях, которые, уверена, вырастут настоящими мужчинами! -  сказала Мария Рубцова.

В соцсетях у Александра указано, что ему было 35 лет, а его родной город – Асбест. Работал он в компании «Сима-ленд».

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