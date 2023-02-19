Погибший на СВО свердловчанин посмертно награжден орденом Мужества

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Орден супруге погибшего передала глава Малышевского городского округа Мария Рубцова. Погибшего мужчину звали Александр, сообщила Мария Рубцова в соцсетях.
Также она рассказала, что в честь Александра Калайчева в муниципалитете установят мемориальную доску. Найти ее можно будет около входа в школу №3 (рядом с доской в честь Ярослава Винокурова). В этой школе Александр учился.
Помимо супруги, у мужчины остались сыновья.
Настя - удивительный человек, красивая, нежная и одновременно сильная девушка, которая стойко переносит доставшееся ей горе, заботится о наследниках Саши - прекрасных сыновьях, которые, уверена, вырастут настоящими мужчинами! - сказала Мария Рубцова.
В соцсетях у Александра указано, что ему было 35 лет, а его родной город – Асбест. Работал он в компании «Сима-ленд».