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Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

С 19 февраля аномальные холода вновь придут в Свердловскую область

19 февраля 2023, 05:36
Фото: 1MI

До -26 градусов похолодает в Свердловской области

В Свердловской области ожидаются аномальные морозы. О непогоде горожан предупредили синоптики Уральского Гидрометцентра.

Известно, что в некоторых районах столбики термометров остановятся на отметке -26 градусов. В более теплых районах днем ожидается до -7, -14 градусов. Ночью могут быть заморозки также до — 26 градусов.

Ожидаются и снегопады. Как рассказала главный синоптик региона Галина Шепоренко, температура будет на 2 градуса ниже нормы. В период до 19 февраля снег ожидается на Южном Урале, 19–20 февраля осадки прогнозируются и в южных районах.

Ветер будет восточным со скоростью от слабого до умеренного. В самом Екатеринбурге не ожидается сильных морозов. Они пока обойдут уральскую столицу стороной. Однако будет похолодание — в пятницу температура воздуха достигнет -10 градусов. К субботе похолодает на еще один градус.

Стала известна дата похолодания в Свердловской области
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#Елена Озерова#Похолодание#Погода#Синоптики#Природа#Новости УрФО
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