Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Известно, что в некоторых районах столбики термометров остановятся на отметке -26 градусов. В более теплых районах днем ожидается до -7, -14 градусов. Ночью могут быть заморозки также до — 26 градусов.
Ожидаются и снегопады. Как рассказала главный синоптик региона Галина Шепоренко, температура будет на 2 градуса ниже нормы. В период до 19 февраля снег ожидается на Южном Урале, 19–20 февраля осадки прогнозируются и в южных районах.
Ветер будет восточным со скоростью от слабого до умеренного. В самом Екатеринбурге не ожидается сильных морозов. Они пока обойдут уральскую столицу стороной. Однако будет похолодание — в пятницу температура воздуха достигнет -10 градусов. К субботе похолодает на еще один градус.