Ветер будет восточным со скоростью от слабого до умеренного. В самом Екатеринбурге не ожидается сильных морозов. Они пока обойдут уральскую столицу стороной. Однако будет похолодание — в пятницу температура воздуха достигнет -10 градусов. К субботе похолодает на еще один градус.