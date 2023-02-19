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Published Сегодня, 07:04

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Updated Сегодня, 08:25

Снести или восстановить: жители дома по Газетной в Нижнем Тагиле решают судьбу корта

19 февраля 2023, 07:04
Фото: TagilCity.ru
Чиновники и депутаты Нижнего Тагила обсуждают, что делать со спортивным сооружением — кортом на улице Газетная, 65. Жильцы близлежащих домов не хотят выделять деньги на его содержание, а после организованного мэрией ремонта бесхозная постройка все равно пришла в негодность.

Депутат Елена Городилова обратилась к коллегам и представителям мэрии с просьбой вернуться к вопросу о бесхозном сооружении в центре Нижнего Тагила. Ранее эту тему уже обсуждали, однако до сих пор проблема не решена.

На протяжении ряда лет корт эксплуатируется не в полную силу, это вызвано с тем, что нет хозяина, кто бы заботился о сооружении. Нет функционального назначения, корт приходит в негодность. Устроен выгул собак, дети не могут заниматься, поскольку нет оборудования. Единогласного решения у жильцов нет. Я просто считаю, что бесхозным объект не может быть, — отметила депутат.

По информации главы администрации Ленинского района Геннадия Мальцева, земля, на которой стоит корт — муниципальная, однако у самого сооружения отсутствует балансодержатель. Сейчас на территории огороженного поля собираются дети разных возрастов. Особенно вызывает опасение близость к гаражам и гаражной кровле.

Распивают спиртные напитки, собирается взрослая молодежь, из-за этого не очень тихо. Там гаражи рядом, угол достаточно проблемный, — говорит Геннадий Мальцев.

Вместе с тем, глава района отметил, что у жильцов близлежащих домов нет проблем с местом для занятий спортом: в радиусе 500-700 метров есть благоустроенные катки в парке Народный, во дворе на Вязовской, а также на Ленина, 28.

Корт по улице Газетная стал никому не нужнымКорт по улице Газетная стал никому не нужным
Корт по улице Газетная стал никому не нужнымКорт по улице Газетная стал никому не нужным
Корт по улице Газетная стал никому не нужнымКорт по улице Газетная стал никому не нужным
Корт по улице Газетная стал никому не нужнымКорт по улице Газетная стал никому не нужным
Корт по улице Газетная стал никому не нужнымКорт по улице Газетная стал никому не нужным
Корт по улице Газетная стал никому не нужнымКорт по улице Газетная стал никому не нужным
Корт по улице Газетная стал никому не нужным
Фото: TagilCity.ru

Сейчас глава района необходимости в этом сооружении не видит, поскольку опыт по восстановлению корта уже был, и он оказался неудачным. Несколько лет назад удалось найти спонсора, который за свои деньги отремонтировал освещение, борта — в общем привел разрушенное сооружение в порядок. Дальнейший шаг оставался за тагильчанами, живущими в соседних домах.

С учетом того, что корт никому не принадлежит, мы еще тогда вышли к жильцам с инициативой поучаствовать в эксплуатации сооружения, предложили произвести заливку. Мы поработали с домами, но получили от жителей негативную реакцию, они категорически не хотят участвовать в вопросах эксплуатации данного сооружения, — отметил Геннадий Мальцев.

Жители обязательно должны принимать участие в этом вопросе, уверен замглавы по соцполитике Валерий Суров. По его мнению, нужно даже рассмотреть вопрос о создании специализированной организации, которая в Нижнем Тагиле будет следить за кортами — футбольными полями и катками. Сейчас часть объектов зимой в Нижнем Тагиле обслуживает клуб туристов «Азимут». С каждым годом кортов становится все больше, отметил замглавы.

Когда жители попросили привести корт в порядок, человек за свои деньги провел свет, отремонтировал борта, сетку. А к весне на 50% все было разрушено. Мы что должны стоять охранять? Пока жители не заинтересованы, мы с вами ничего не сделаем. До тех пор, пока жители не будут вкладывать свой труд, поверьте мне, толка не получится, — говорит Валерий Суров.
Этот корт уже ремонтировал тагильский предпринимательЭтот корт уже ремонтировал тагильский предприниматель
Этот корт уже ремонтировал тагильский предпринимательЭтот корт уже ремонтировал тагильский предприниматель
Этот корт уже ремонтировал тагильский предпринимательЭтот корт уже ремонтировал тагильский предприниматель
Этот корт уже ремонтировал тагильский предпринимательЭтот корт уже ремонтировал тагильский предприниматель
Этот корт уже ремонтировал тагильский предпринимательЭтот корт уже ремонтировал тагильский предприниматель
Этот корт уже ремонтировал тагильский предпринимательЭтот корт уже ремонтировал тагильский предприниматель
Этот корт уже ремонтировал тагильский предприниматель
Фото: TagilCity.ru

Еще один вариант, который обсудили в гордуме Нижнего Тагила на комиссии по ЖКХ 14 февраля, — корт можно демонтировать. Рядом с местом расположена детская площадка с игровыми формами. Геннадий Мальцев уверен, что после сноса освободившееся место займут автовладельцы под несанкционированную парковку.

Я совершенно убежден, что к радости многих жителей место превратится в несанкционированную парковку, — отметил Геннадий Мальцев.
Что будет с кортом — решать жильцам домов по ГазетнойЧто будет с кортом — решать жильцам домов по Газетной
Что будет с кортом — решать жильцам домов по ГазетнойЧто будет с кортом — решать жильцам домов по Газетной
Что будет с кортом — решать жильцам домов по ГазетнойЧто будет с кортом — решать жильцам домов по Газетной
Что будет с кортом — решать жильцам домов по ГазетнойЧто будет с кортом — решать жильцам домов по Газетной
Что будет с кортом — решать жильцам домов по ГазетнойЧто будет с кортом — решать жильцам домов по Газетной
Что будет с кортом — решать жильцам домов по Газетной
Фото: TagilCity.ru

Глава района отметил, что он постарается перенести вопрос в юридическую плоскость и решить его с ТСЖ и УК. Он организует собрание, на котором жильцы в очередной раз выскажут свое мнение и, возможно, им удастся прийти к компромиссу. Кроме того, в отдаленной перспективе у жильцов есть право заявиться в программу по благоустройству дворовых территорий, отметили чиновники.

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