Снести или восстановить: жители дома по Газетной в Нижнем Тагиле решают судьбу корта

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Депутат Елена Городилова обратилась к коллегам и представителям мэрии с просьбой вернуться к вопросу о бесхозном сооружении в центре Нижнего Тагила. Ранее эту тему уже обсуждали, однако до сих пор проблема не решена.
На протяжении ряда лет корт эксплуатируется не в полную силу, это вызвано с тем, что нет хозяина, кто бы заботился о сооружении. Нет функционального назначения, корт приходит в негодность. Устроен выгул собак, дети не могут заниматься, поскольку нет оборудования. Единогласного решения у жильцов нет. Я просто считаю, что бесхозным объект не может быть, — отметила депутат.
По информации главы администрации Ленинского района Геннадия Мальцева, земля, на которой стоит корт — муниципальная, однако у самого сооружения отсутствует балансодержатель. Сейчас на территории огороженного поля собираются дети разных возрастов. Особенно вызывает опасение близость к гаражам и гаражной кровле.
Распивают спиртные напитки, собирается взрослая молодежь, из-за этого не очень тихо. Там гаражи рядом, угол достаточно проблемный, — говорит Геннадий Мальцев.
Вместе с тем, глава района отметил, что у жильцов близлежащих домов нет проблем с местом для занятий спортом: в радиусе 500-700 метров есть благоустроенные катки в парке Народный, во дворе на Вязовской, а также на Ленина, 28.
Сейчас глава района необходимости в этом сооружении не видит, поскольку опыт по восстановлению корта уже был, и он оказался неудачным. Несколько лет назад удалось найти спонсора, который за свои деньги отремонтировал освещение, борта — в общем привел разрушенное сооружение в порядок. Дальнейший шаг оставался за тагильчанами, живущими в соседних домах.
С учетом того, что корт никому не принадлежит, мы еще тогда вышли к жильцам с инициативой поучаствовать в эксплуатации сооружения, предложили произвести заливку. Мы поработали с домами, но получили от жителей негативную реакцию, они категорически не хотят участвовать в вопросах эксплуатации данного сооружения, — отметил Геннадий Мальцев.
Жители обязательно должны принимать участие в этом вопросе, уверен замглавы по соцполитике Валерий Суров. По его мнению, нужно даже рассмотреть вопрос о создании специализированной организации, которая в Нижнем Тагиле будет следить за кортами — футбольными полями и катками. Сейчас часть объектов зимой в Нижнем Тагиле обслуживает клуб туристов «Азимут». С каждым годом кортов становится все больше, отметил замглавы.
Когда жители попросили привести корт в порядок, человек за свои деньги провел свет, отремонтировал борта, сетку. А к весне на 50% все было разрушено. Мы что должны стоять охранять? Пока жители не заинтересованы, мы с вами ничего не сделаем. До тех пор, пока жители не будут вкладывать свой труд, поверьте мне, толка не получится, — говорит Валерий Суров.
Еще один вариант, который обсудили в гордуме Нижнего Тагила на комиссии по ЖКХ 14 февраля, — корт можно демонтировать. Рядом с местом расположена детская площадка с игровыми формами. Геннадий Мальцев уверен, что после сноса освободившееся место займут автовладельцы под несанкционированную парковку.
Я совершенно убежден, что к радости многих жителей место превратится в несанкционированную парковку, — отметил Геннадий Мальцев.
Глава района отметил, что он постарается перенести вопрос в юридическую плоскость и решить его с ТСЖ и УК. Он организует собрание, на котором жильцы в очередной раз выскажут свое мнение и, возможно, им удастся прийти к компромиссу. Кроме того, в отдаленной перспективе у жильцов есть право заявиться в программу по благоустройству дворовых территорий, отметили чиновники.