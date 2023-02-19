Снести или восстановить: жители дома по Газетной в Нижнем Тагиле решают судьбу корта

Глава района отметил, что он постарается перенести вопрос в юридическую плоскость и решить его с ТСЖ и УК. Он организует собрание, на котором жильцы в очередной раз выскажут свое мнение и, возможно, им удастся прийти к компромиссу. Кроме того, в отдаленной перспективе у жильцов есть право заявиться в программу по благоустройству дворовых территорий, отметили чиновники.