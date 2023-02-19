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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Собака охраняла упавшего в снег пьяного хозяина в Каменске-Уральском

19 февраля 2023, 09:18
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском собака охраняла хозяина, который упал в снег. Это произошло во время вызова бригады скорой помощи.

Приехавших медиков собака не подпускала к своему хозяину. Известно, что мужчина был пьян и упал в снег. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Типичный Каменск-Уральский».

По словам свидетелей, это случилось в Каменском районе. Мужчина лежал на обочине неподвижно. Также они добавили, что пес спасал хозяина от холода. Но приближаться к нему никому не давала – лаяла.

Ранее сообщалось о том, что свердловчане сняли на видео собаку, которая охраняла стеллаж с мукой и сахаром от наплыва покупателей.

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#Елена Озерова#Собака#Пес#Хозяин#Общество#Новости УрФО
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