Собака охраняла упавшего в снег пьяного хозяина в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Приехавших медиков собака не подпускала к своему хозяину. Известно, что мужчина был пьян и упал в снег. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Типичный Каменск-Уральский».
По словам свидетелей, это случилось в Каменском районе. Мужчина лежал на обочине неподвижно. Также они добавили, что пес спасал хозяина от холода. Но приближаться к нему никому не давала – лаяла.
Ранее сообщалось о том, что свердловчане сняли на видео собаку, которая охраняла стеллаж с мукой и сахаром от наплыва покупателей.