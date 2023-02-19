Специалисты макеевского перинатального центра будут обучаться в Свердловской области

Отмечается, что летом прошлого года при поддержке жителей Свердловской области, которые отправляли деньги через благотворительный фонд «Верь и живи», перинатальному центру Макеевки уже был передан современный хирургический аппарат. При помощи него можно проводить некоторые операции.