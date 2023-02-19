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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Специалисты макеевского перинатального центра будут обучаться в Свердловской области

19 февраля 2023, 06:15
Фото: департамент информационной политики
В Свердловской области обучение пройдут специалисты перинатального центра в Макеевке. Это стало известно после посещения вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым перинатального центра ГКБ №3 в Макеевке.

Стало известно, что регион готов организовать на базе уральских больниц обучение местных врачей. По словам Олега Чемезова, оказать им помощь в обучении уже готовы, сообщает департамент информационной политики.

Для этого мы приглашаем ваших специалистов в Свердловскую область, где коллеги помогут им получить необходимые навыки, — добавил Олег Чемезов.
Фото: департамент информационной политики

Отмечается, что летом прошлого года при поддержке жителей Свердловской области, которые отправляли деньги через благотворительный фонд «Верь и живи», перинатальному центру Макеевки уже был передан современный хирургический аппарат. При помощи него можно проводить некоторые операции.

В октябре туда же пришла гумпомощь в виде лекарств. Также для учреждения было куплено оборудование для выхаживания новорожденных с предельно низким весом.

Главный врач перинатального центра Макеевки Венера Хоменко поблагодарила уральцев и власти Свердловской области за помощь.

В рамках визита вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов провел рабочую встречу с главой администрации города Макеевки Владиславом Ключаровым. Обсуждалось предстоящее сотрудничество и планы. Также они посетили раненых военных в больнице и вручили им продукты.

Кроме того, члены делегации из Свердловской области, в которую вошла и министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, посетили Макеевский художественно-краеведческий музей, а также региональный волонтерский центр, работающий на Донбассе.

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#Елена Озерова#Медицина#Больница#Медуреждение#Макеевка#Здоровье#Новости УрФО
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