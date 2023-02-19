Специалисты макеевского перинатального центра будут обучаться в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Стало известно, что регион готов организовать на базе уральских больниц обучение местных врачей. По словам Олега Чемезова, оказать им помощь в обучении уже готовы, сообщает департамент информационной политики.
Для этого мы приглашаем ваших специалистов в Свердловскую область, где коллеги помогут им получить необходимые навыки, — добавил Олег Чемезов.
Отмечается, что летом прошлого года при поддержке жителей Свердловской области, которые отправляли деньги через благотворительный фонд «Верь и живи», перинатальному центру Макеевки уже был передан современный хирургический аппарат. При помощи него можно проводить некоторые операции.
В октябре туда же пришла гумпомощь в виде лекарств. Также для учреждения было куплено оборудование для выхаживания новорожденных с предельно низким весом.
Главный врач перинатального центра Макеевки Венера Хоменко поблагодарила уральцев и власти Свердловской области за помощь.
В рамках визита вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов провел рабочую встречу с главой администрации города Макеевки Владиславом Ключаровым. Обсуждалось предстоящее сотрудничество и планы. Также они посетили раненых военных в больнице и вручили им продукты.
Кроме того, члены делегации из Свердловской области, в которую вошла и министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, посетили Макеевский художественно-краеведческий музей, а также региональный волонтерский центр, работающий на Донбассе.