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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Тагильчане взяли второе место на первенстве области по армейскому рукопашному бою

19 февраля 2023, 05:58
Фото: TagilCity.ru
Первенство по армейскому рукопашному бою прошло в Нижнем Тагиле
Первенство Свердловской области по армейскому рукопашному бою состоялось в Нижнем Тагиле 17 февраля. На двух татами в ФОКе «Президентский» сражались за первые места более 200 участников. Команда из Нижнего Тагила взяла второе место в возрастной группе 10-11 лет и 12-13 лет.

Юноши приехали из 12 городов Свердловской области. По итогам соревновательного дня лучшими бойцами среди возрастов 10-13 лет стал ФГКОУ «ЕкСВУ» из Екатеринбурга. Второе место у тагильчан из СПК «Первый». Третье место взяли красноуфимцы из КБЕ «Медведь».

Среди юношей 14-17 лет первое место взяла Талицкая ДЮСШ им. Юрия Исламова, второе место у ЦСП «Ратиборец» и ФГКОУ «ЕкСВУ». Обе команды представляли Екатеринбург. Победители соревнований в возрастной группе 16-17 лет получили первый спортивный разряд по армейскому рукопашному бою. Кроме того, спортсмены отправятся на первенство России, которое пройдет в марте в Челябинске.

Это уникальный вид спорта. Здесь все виды ударных единоборств в одном. Добивание, удушающий, болевые, броски. Эта дисциплина используется в вооруженных силах РФ, — рассказал редакции TagilCity.ru организатор соревнований Дмитрий Костенников.
В Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному боюВ Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному бою
В Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному боюВ Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному бою
В Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному боюВ Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному бою
В Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному боюВ Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному бою
В Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному боюВ Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному бою
В Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному боюВ Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному бою
В Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному боюВ Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному бою
В Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному боюВ Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному бою
В Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному боюВ Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному бою
В Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному боюВ Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному бою
В Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному боюВ Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному бою
В Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному боюВ Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному бою
В Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному боюВ Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному бою
В Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному боюВ Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному бою
В Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному боюВ Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному бою
В Нижнем Тагиле прошло первенство региона по армейскому рукопашному бою
Фото: TagilCity.ru

Для гостей и участников соревнований представители Нижнетагильского военно-поискового методико-воспитательного объединения «Соболь» организовали выставку, в которой представили находки, сделанные в поисковых экспедициях по местам боев ВОВ. Организация занимается поиском пропавших без вести солдат, установление имен, боевого пути, места гибели и захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны.

Выставка от Нижнетагильского военно-поискового методико-воспитательного объединения «Соболь»Выставка от Нижнетагильского военно-поискового методико-воспитательного объединения «Соболь»
Выставка от Нижнетагильского военно-поискового методико-воспитательного объединения «Соболь»Выставка от Нижнетагильского военно-поискового методико-воспитательного объединения «Соболь»
Выставка от Нижнетагильского военно-поискового методико-воспитательного объединения «Соболь»Выставка от Нижнетагильского военно-поискового методико-воспитательного объединения «Соболь»
Выставка от Нижнетагильского военно-поискового методико-воспитательного объединения «Соболь»
Фото: TagilCity.ru

Соревнования проходят по АРБ в Нижнем Тагиле уже в четвертый раз.

ФОК «Президентский», принимают хорошо, обстановка праздничная. Спасибо всем, кто участвует в организации соревнований. Думаю, в следующем году этот турнир также проведем в Нижнем Тагиле, — отметил президент федерации АРБ Свердловской области Алексей Агафонов.
Первенство Свердловской области по армейскому рукопашному боюПервенство Свердловской области по армейскому рукопашному бою
Первенство Свердловской области по армейскому рукопашному боюПервенство Свердловской области по армейскому рукопашному бою
Первенство Свердловской области по армейскому рукопашному боюПервенство Свердловской области по армейскому рукопашному бою
Первенство Свердловской области по армейскому рукопашному боюПервенство Свердловской области по армейскому рукопашному бою
Первенство Свердловской области по армейскому рукопашному боюПервенство Свердловской области по армейскому рукопашному бою
Первенство Свердловской области по армейскому рукопашному боюПервенство Свердловской области по армейскому рукопашному бою
Первенство Свердловской области по армейскому рукопашному боюПервенство Свердловской области по армейскому рукопашному бою
Первенство Свердловской области по армейскому рукопашному бою
Фото: TagilCity.ru

На торжественном открытии 17 февраля присутствовали первые лица города — мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, замглавы по соцполитике Валерий Суров, начальник управления молодежной политики и спорт Ирина Еремеева, а также депутаты Станислав Зыкин и Дмитрий Костенников.

Наша страна сегодня живет в особых условиях, когда юношам заниматься таким видом спорта как армейский рукопашный бой, не только престижно, но и просто необходимо. Армейский рукопашный бой — яркий и динамичный вид единоборств, будем развивать его наряду с другими спортивными дисциплинами. Замечательно, что уже сейчас тагильские бойцы вышли на первые роли и являются одними из главных претендентов на медали, но нет предела совершенству, — отметила глава города.
Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований
Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований
Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований
Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований
Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований
Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований
Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований
Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований
Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований
Глава Нижнего Тагила поприветствовал участников и организаторов соревнований
Фото: TagilCity.ru
Более 200 свердловчан приняли участие в соревнованиях по универсальному бою в Тагиле
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