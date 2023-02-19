Среди юношей 14-17 лет первое место взяла Талицкая ДЮСШ им. Юрия Исламова, второе место у ЦСП «Ратиборец» и ФГКОУ «ЕкСВУ». Обе команды представляли Екатеринбург. Победители соревнований в возрастной группе 16-17 лет получили первый спортивный разряд по армейскому рукопашному бою. Кроме того, спортсмены отправятся на первенство России, которое пройдет в марте в Челябинске.