Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 08:11
Юноши приехали из 12 городов Свердловской области. По итогам соревновательного дня лучшими бойцами среди возрастов 10-13 лет стал ФГКОУ «ЕкСВУ» из Екатеринбурга. Второе место у тагильчан из СПК «Первый». Третье место взяли красноуфимцы из КБЕ «Медведь».
Среди юношей 14-17 лет первое место взяла Талицкая ДЮСШ им. Юрия Исламова, второе место у ЦСП «Ратиборец» и ФГКОУ «ЕкСВУ». Обе команды представляли Екатеринбург. Победители соревнований в возрастной группе 16-17 лет получили первый спортивный разряд по армейскому рукопашному бою. Кроме того, спортсмены отправятся на первенство России, которое пройдет в марте в Челябинске.
Это уникальный вид спорта. Здесь все виды ударных единоборств в одном. Добивание, удушающий, болевые, броски. Эта дисциплина используется в вооруженных силах РФ, — рассказал редакции TagilCity.ru организатор соревнований Дмитрий Костенников.
Для гостей и участников соревнований представители Нижнетагильского военно-поискового методико-воспитательного объединения «Соболь» организовали выставку, в которой представили находки, сделанные в поисковых экспедициях по местам боев ВОВ. Организация занимается поиском пропавших без вести солдат, установление имен, боевого пути, места гибели и захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны.
Соревнования проходят по АРБ в Нижнем Тагиле уже в четвертый раз.
ФОК «Президентский», принимают хорошо, обстановка праздничная. Спасибо всем, кто участвует в организации соревнований. Думаю, в следующем году этот турнир также проведем в Нижнем Тагиле, — отметил президент федерации АРБ Свердловской области Алексей Агафонов.
На торжественном открытии 17 февраля присутствовали первые лица города — мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, замглавы по соцполитике Валерий Суров, начальник управления молодежной политики и спорт Ирина Еремеева, а также депутаты Станислав Зыкин и Дмитрий Костенников.
Наша страна сегодня живет в особых условиях, когда юношам заниматься таким видом спорта как армейский рукопашный бой, не только престижно, но и просто необходимо. Армейский рукопашный бой — яркий и динамичный вид единоборств, будем развивать его наряду с другими спортивными дисциплинами. Замечательно, что уже сейчас тагильские бойцы вышли на первые роли и являются одними из главных претендентов на медали, но нет предела совершенству, — отметила глава города.