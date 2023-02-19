Тагильские трамваи показали на «Первом канале»

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Сюжет об экологичном транспорте вышел в эфир 15 февраля. В рамках нацпроекта «Экология» в Нижнем Тагиле также закуплены новые автобусы и трамваи.
Трамвай работает от электричества, у него нет двигателя внутреннего сгорания, как у автобуса. Это самый экологичный транспорт, который существует на сегодняшний день, — рассказал Игорь Темнов.
Кроме того, у трамваев стальные колеса, которые не стираются, как покрышки, и не создают пыль.
Даже опытные водители должны проходить стажировку на новых моделях трамваев. Вагоновожатая Светлана, которая работает уже 36 лет, отметила, что вагоны стали намного комфортнее, как для водителей, так и для пассажиров. По ее словам, современные трамваи гораздо интереснее и удобнее.
Всего Нижний Тагил закупил на «Уралтрансмаше» 12 новых моделей трамваев 71-412. На эти цели было выделено 830 миллионов рублей. Для людей с ограниченными возможностями в них есть пандус и специальная кнопка для связи с водителем. В вагонах работает система климат-контроля, можно зарядить гаджеты и подключиться к Wi-Fi. На экранах в салоне показывается уровень загрязнения атмосферного воздуха.