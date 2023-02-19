Тагильские трамваи показали на «Первом канале»

Всего Нижний Тагил закупил на «Уралтрансмаше» 12 новых моделей трамваев 71-412. На эти цели было выделено 830 миллионов рублей. Для людей с ограниченными возможностями в них есть пандус и специальная кнопка для связи с водителем. В вагонах работает система климат-контроля, можно зарядить гаджеты и подключиться к Wi-Fi. На экранах в салоне показывается уровень загрязнения атмосферного воздуха.