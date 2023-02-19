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Труп пенсионерки обнаружен на улице в Екатеринбурге

19 февраля 2023, 08:00
Фото: 1MI
Вечером 18 февраля на одной из улиц Екатеринбурга был обнаружен труп. Он лежал на перекрестке Начдива Васильева-Викулова.

Как с улицы увозят тело человека первой заметила случайная прохожая. Она рассказала, что на месте была скорая и сотрудники ППС. Что именно случилось, она не видела, пишет Е1.

Теперь специалистам предстоит провести экспертизу и выяснить, что сучилось с человеком. Предварительно известно, что это не убийство. Проводится проверка. Личность умершей установлена - это 80-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что у Екатеринбурга прямо перед входом в бар умер человек. Очевидцы с места ЧП рассказали, что им не было видно, какого пола труп.

Человек умер прямо у входа в бар в Екатеринбурге
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#Екатеринбург#Труп#Бабушка#Старушка#Пенсионерка#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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