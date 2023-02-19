Труп пенсионерки обнаружен на улице в Екатеринбурге

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Как с улицы увозят тело человека первой заметила случайная прохожая. Она рассказала, что на месте была скорая и сотрудники ППС. Что именно случилось, она не видела, пишет Е1.
Теперь специалистам предстоит провести экспертизу и выяснить, что сучилось с человеком. Предварительно известно, что это не убийство. Проводится проверка. Личность умершей установлена - это 80-летняя женщина.
Ранее сообщалось, что у Екатеринбурга прямо перед входом в бар умер человек. Очевидцы с места ЧП рассказали, что им не было видно, какого пола труп.