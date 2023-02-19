TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В Лесном юношу с аутизмом и эпилепсией жестоко избили

19 февраля 2023, 10:02
Фото: 1MI
Избиение парня-инвалида произошло в Лестном. Неизвестные набросились с кулаками на юношу с аутизмом и эпилепсией.

Мама пострадавшего рассказала, что нападавших было несколько. ЧП произошло 17 февраля на улице Энгельса около подъездов одного из домов. Медики диагностировали у парня тяжкий вред, причиненный здоровью, пишет «КП-Екатеринбург».

Женщина попросила всех тех, кто видел что-то из этого ЧП или у него имеются записи с камер видеонаблюдения, сообщить в полицию. Заявление туда уже написано.

Сын Андрей шел домой от друга. На него напали два человека. Один из них — бывший коллега Андрея. После того, как их спугнули, Андрей уехал домой. Но они вломились к нему в квартиру и продолжили избивать его уже дома, — добавила мать пострадавшего.

По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сыщикам уже удалось установить, кто это сделал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Известно, что одному из подозреваемых самому потребовалась помощь врачей. Он – ранее судимый гражданин и, возможно, душевнобольной. Эту информацию сейчас перепроверяют.

В Невьянске рецидивист заступился за мать и избил до смерти брата-близнеца
Узнать подробнее
Читайте также:
Ученица, избившая сверстницу в школе Нижнего Тагила, избежала наказанияИз-за 5 тысяч рублей житель Нижнего Тагила избил пенсионера-охранникаГрузчик в Екатеринбурге ограбил и избил флориста бутылкой от шампанского
#Елена Озерова#Нападение#Избиение#Инвалид#Аутизм#Криминал#Новости УрФО
Подпишитесь
Тагильчане взяли второе место на первенстве области по армейскому рукопашному бою
Сегодня, 05:58
Снести или восстановить: жители дома по Газетной в Нижнем Тагиле решают судьбу корта
Сегодня, 07:04
Снегопады и морозы до -20 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:50
Орден Мужества вручили родным погибшего на СВО тагильчанина
Вчера, 10:51
5,7 миллиона раз использовали тагильчане льготы на трамвай в 2022 году
17 февраля 14:27
Об ухудшении самочувствия из-за смога предупредили жителей Нижнего Тагила
17 февраля 17:26