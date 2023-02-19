В Лесном юношу с аутизмом и эпилепсией жестоко избили

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Мама пострадавшего рассказала, что нападавших было несколько. ЧП произошло 17 февраля на улице Энгельса около подъездов одного из домов. Медики диагностировали у парня тяжкий вред, причиненный здоровью, пишет «КП-Екатеринбург».
Женщина попросила всех тех, кто видел что-то из этого ЧП или у него имеются записи с камер видеонаблюдения, сообщить в полицию. Заявление туда уже написано.
Сын Андрей шел домой от друга. На него напали два человека. Один из них — бывший коллега Андрея. После того, как их спугнули, Андрей уехал домой. Но они вломились к нему в квартиру и продолжили избивать его уже дома, — добавила мать пострадавшего.
По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сыщикам уже удалось установить, кто это сделал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).
Известно, что одному из подозреваемых самому потребовалась помощь врачей. Он – ранее судимый гражданин и, возможно, душевнобольной. Эту информацию сейчас перепроверяют.