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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

В Нижнем Тагиле будет показан спектакль Донецкого молодежного театра из Макеевки

19 февраля 2023, 07:01
Фото: департамент информационной политики

С гастролями в Свердловскую область приедет Донецкий молодежный театр из Макеевки

В Свердловской области ожидаются показы спектаклей в рамках гастролей Донецкого молодежного театра из Макеевки.

Постановки будут показаны в рамках сотрудничества в сфере культуры и искусства. Такие планы обсуждались в рамках рабочего визита в ДНР Министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, сообщает департамент информационной политики.

Фото: департамент информационной политики

Спектакли будут показаны в нескольких городах региона с 13 по 28 марта. Зрители смогут увидеть артистов в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Серове, Первоуральске и Ревде.

Для зрителей подготовлены спектакли «Левша», «Человек из Подольска», «У ковчега в восемь» и «Случайный человек».

Во время рабочего визита Светлана Учайкина вручила преподавателям допобразования в Макеевке сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации. Помимо этого, ученики актерских курсов смогли поучаствовать в конкурсах, организованных на Среднем Урале.

Отмечается, что годом ранее Свердловская область передала для библиотек Макеевки более трёх тысяч разнообразных книг. В подборке акцент был сделан на свердловских писателях. Также туда отправлялись канцелярские товары, гипсовые формы и синтезатор.

Отмечается, что также из Свердловской области в Макеевку был отправлен сборник электронных методичек. Они будут понятны в том числе и лицам с ОВЗ.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Спектакль#Театр#Гастроли#Макеевка#Свободное время
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