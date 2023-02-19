В Нижнем Тагиле будет показан спектакль Донецкого молодежного театра из Макеевки

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Постановки будут показаны в рамках сотрудничества в сфере культуры и искусства. Такие планы обсуждались в рамках рабочего визита в ДНР Министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, сообщает департамент информационной политики.
Спектакли будут показаны в нескольких городах региона с 13 по 28 марта. Зрители смогут увидеть артистов в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Серове, Первоуральске и Ревде.
Для зрителей подготовлены спектакли «Левша», «Человек из Подольска», «У ковчега в восемь» и «Случайный человек».
Во время рабочего визита Светлана Учайкина вручила преподавателям допобразования в Макеевке сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации. Помимо этого, ученики актерских курсов смогли поучаствовать в конкурсах, организованных на Среднем Урале.
Отмечается, что годом ранее Свердловская область передала для библиотек Макеевки более трёх тысяч разнообразных книг. В подборке акцент был сделан на свердловских писателях. Также туда отправлялись канцелярские товары, гипсовые формы и синтезатор.
Отмечается, что также из Свердловской области в Макеевку был отправлен сборник электронных методичек. Они будут понятны в том числе и лицам с ОВЗ.