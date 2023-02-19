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Published Сегодня, 05:30

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Updated Сегодня, 05:33

Водитель такси погиб в ДТП с фурой под Екатеринбургом

19 февраля 2023, 05:30
Фото: 1MI
Водитель Volkswagen Polo погиб после столкновения с фурой на трассе. Мужчина ехал из Перми в Екатеринбург.

Известно, что мужчина ехал на «докатке» — узком колесе с летней резиной. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.

Предварительно известно, что на Volkswagen Polo ехал таксист. Сама авария произошла в 7 часов утра. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречку. Там он и столкнулся с фурой Scania.

По словам очевидцев, водитель такси ехал на превышающей скорости и совершал опасные маневры. А позднее выяснилось, что он еще и ехал на летней резине.

Водитель фуры не пострадал. На Пермском тракте после происшествия в оба направления образовалась пробка.

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#Елена Озерова#ДТП#Авария#Грузовик#Фура#Происшествия#Новости УрФО
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