Водитель такси погиб в ДТП с фурой под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Известно, что мужчина ехал на «докатке» — узком колесе с летней резиной. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.
Предварительно известно, что на Volkswagen Polo ехал таксист. Сама авария произошла в 7 часов утра. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречку. Там он и столкнулся с фурой Scania.
По словам очевидцев, водитель такси ехал на превышающей скорости и совершал опасные маневры. А позднее выяснилось, что он еще и ехал на летней резине.
Водитель фуры не пострадал. На Пермском тракте после происшествия в оба направления образовалась пробка.