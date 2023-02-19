Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Подрядчика для проведения инженерно-геологических работ для строительства сетей водоснабжения на улицу Питомник Горзеленхоза ищет мэрия Нижнего Тагила. После этого там появится вода. На эти цели планируется потратить 320 тысяч рублей.
В районе Свердловского шоссе началось строительство нового здания ТРЦ DEPO. С открытием моста через Тагильский пруд поток посетителей в торговом центре значительно вырос как среди горожан, так и туристов.
Чиновники и депутаты Нижнего Тагила обсуждают, что делать со спортивным кортом на улице Газетная, 65. Жильцы близлежащих домов не хотят выделять деньги на его содержание, он находится в негодном для эксплуатации состоянии.
Жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на выбросы и смог. По их словам, из-за НМУ не видно УВЗ и Кохсохим. Согласно прогнозам, смог может продлиться до вечера 20 февраля.
Тагильские трамваи показали в эфире «Первого канала». О преимуществах новых моделей рассказал директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.