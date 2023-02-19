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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Жители Вагонки пожаловались на смог, а трамваи Тагила прославились на «Первом канале»

19 февраля 2023, 13:29
Фото: TagilCity.ru
Жители Вагонки пожаловались на смог, а трамваи Нижнего Тагила прославились на «Первом канале». Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 18–19 февраля.

Подрядчика для проведения инженерно-геологических работ для строительства сетей водоснабжения на улицу Питомник Горзеленхоза ищет мэрия Нижнего Тагила. После этого там появится вода. На эти цели планируется потратить 320 тысяч рублей.

В Нижнем Тагиле планируется провести водоснабжение на улицу Питомник Горзеленхоза
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В районе Свердловского шоссе началось строительство нового здания ТРЦ DEPO. С открытием моста через Тагильский пруд поток посетителей в торговом центре значительно вырос как среди горожан, так и туристов.

В Нижнем Тагиле началось строительство пятой очереди ТЦ DEPO
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Чиновники и депутаты Нижнего Тагила обсуждают, что делать со спортивным кортом на улице Газетная, 65. Жильцы близлежащих домов не хотят выделять деньги на его содержание, он находится в негодном для эксплуатации состоянии.

Снести или восстановить: жители дома по Газетной в Нижнем Тагиле решают судьбу корта
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Жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на выбросы и смог. По их словам, из-за НМУ не видно УВЗ и Кохсохим. Согласно прогнозам, смог может продлиться до вечера 20 февраля.

«Кохсохим и УВЗ исчезли»: жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на выбросы
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Тагильские трамваи показали в эфире «Первого канала». О преимуществах новых моделей рассказал директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Тагильские трамваи показали на «Первом канале»
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