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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

14-летнюю девушку разыскивают в Верхней Пышме

20 февраля 2023, 08:54
Фото: 1MI

Поиски пропавшей девушки в Верхней Пышме прекращены

В Верхней Пышме разыскивалась 14-летняя девушка, которая самовольно покинула дом. Она пропала 20 февраля и в этот же день была найдена.

Из дома школьница ушла в 6 часов утра, сообщает отдел МВД России «Верхнепышминский». На ее поиски выезжали дежурные наряды полиции. Они искали ее в местах концентрации подростков, торговых центрах и других местах.

Всех, кто знал что-либо о ее местонахождении, просили позвонить в полицию. В результате подростка оперативно разыскали. Причину, по которой она ушла из дома, не сообщили, также как и то, где она находилась.

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#Елена Озерова#Дети#Подростки#Пропажа#Поиски#Происшествия#Новости УрФО
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