14-летнюю девушку разыскивают в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Из дома школьница ушла в 6 часов утра, сообщает отдел МВД России «Верхнепышминский». На ее поиски выезжали дежурные наряды полиции. Они искали ее в местах концентрации подростков, торговых центрах и других местах.
Всех, кто знал что-либо о ее местонахождении, просили позвонить в полицию. В результате подростка оперативно разыскали. Причину, по которой она ушла из дома, не сообщили, также как и то, где она находилась.