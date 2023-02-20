Чимаев взял паузу в карьере

Что касается Чимаева, то матчмейкеры UFC искали ему соперника с ноября 2022 года, но так и не смогли подобрать достойного оппонента. По данным зарубежной прессы, ряд бойцов, в том числе Ник Диас и Тони Фергюсон, отказались драться с Чимаевым.