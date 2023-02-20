TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:57

Published Сегодня, 19:57

Modified Сегодня, 19:58

Updated Сегодня, 19:58

Чимаев взял паузу в карьере

Сегодня, 19:57
Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, рассказал о планах на будущее. В частности, он заявил, что вернется в октагон не раньше мая, так как берет паузу по религиозным соображениям.

«Мы вернемся после Рамадана, Иншаллах», – написал Чимаев в социальных сетях, о чем информирует «Советский спорт».

Напомним, в этом году Рамадан пройдет с 23 марта по 21 апреля.

Что касается Чимаева, то матчмейкеры UFC искали ему соперника с ноября 2022 года, но так и не смогли подобрать достойного оппонента. По данным зарубежной прессы, ряд бойцов, в том числе Ник Диас и Тони Фергюсон, отказались драться с Чимаевым.



Подпишитесь
Депутаты от ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле не смогли защитить сады и Леневку от добычи щебня
Сегодня, 15:14
Экс-спикер Гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду
Сегодня, 08:41
Итоги недели: новый смог, лукавство ЕВРАЗ НТМК и нежеланный щебень
Сегодня, 07:32
Двое бывших топ-менеджеров УВЗ из Нижнего Тагила отправлены в колонию за взятки
Сегодня, 14:43
В Нижнем Тагиле больше всего ДТП в 2022 году произошло по четвергам и субботам
Сегодня, 14:38
Тонировка и «подснежники»: в ГИБДД Нижнего Тагила рассказали о наказании нарушителей
Сегодня, 13:38