Чимаев взял паузу в карьере

Posted Сегодня, 19:57
Published Сегодня, 19:57
Modified Сегодня, 19:58
Updated Сегодня, 19:58
«Мы вернемся после Рамадана, Иншаллах», – написал Чимаев в социальных сетях, о чем информирует «Советский спорт».
Напомним, в этом году Рамадан пройдет с 23 марта по 21 апреля.
Что касается Чимаева, то матчмейкеры UFC искали ему соперника с ноября 2022 года, но так и не смогли подобрать достойного оппонента. По данным зарубежной прессы, ряд бойцов, в том числе Ник Диас и Тони Фергюсон, отказались драться с Чимаевым.