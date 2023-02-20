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Депутаты от ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле не смогли защитить сады и Леневку от добычи щебня

20 февраля 2023, 15:14
Фото: 1MI
Депутаты из Нижнего Тагила, выступающие против разработки карьера, не смогли добиться нужного результата. В районе Леневки в Горноуральском городском округе началась вырубка леса для дальнейшей добычи щебня на этом участке. На этой территории находятся дачи в том числе работников ЕВРАЗа и санаторий.

В районе Леневки начали вырубать лес под карьер, сообщает ИА «Все новости». Вырубают сосны, березы и осины. Всего уничтожат порядка 147 гектаров леса. Рядом с Леневским водохранилищем будут разрабатывать щебеночный карьер.

На этой территории находятся садовые участки в том числе сотрудников Нижнетагильского металлургического комбината. А в январе предстоящей добычей строительного камня близ санатория «Леневка» и детского лагеря «Звездный» возмутились и сами тагильчане.

Ранее против высказалась и директор санатория «Леневки», депутат Римма Ильина (она баллотировалась в Гордуму от группы ЕВРАЗа). Данный санаторий многие годы регулярно принимает работников ЕВРАЗ НТМК. В защиту территории близ Леневки также выступал спикер думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн.

Также ранее прокурор Нижнетагильской межрайонной Природоохранной прокуратуры Григорий Битюков сообщал, что проекта освоения лесов у добытчиков на момент прокурорской проверки не было.

У «Тагильского щебня» нет заключения о санитарно-защитной зоне на разработку карьера
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Рубить деревья начали со стороны станции Анатольская. В Нижнетагильском лесничестве подтвердили, что уже началась заготовка-вывозка древесины. А у «Тагильского щебня» имеется разрешение от Министерства природных ресурсов Свердловской области. То есть вырубка леса производится законно.

Тем не менее, у «Тагильского щебня» все еще нет заключения о соответствии проекта требованиям Роспотребнадзора.

Тагильчане выступили против добычи щебня близ лагеря и санатория на Леневке
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#Елена Озерова#Лес#Вырубка леса#Депутаты#ЕВРАЗ#Экология#Природоохранная прокуратура#Нижний Тагил#Римма Ильина#Вадим Раудштейн#Леневка#ГГО и пригород
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