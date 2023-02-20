Депутаты от ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле не смогли защитить сады и Леневку от добычи щебня

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
В районе Леневки начали вырубать лес под карьер, сообщает ИА «Все новости». Вырубают сосны, березы и осины. Всего уничтожат порядка 147 гектаров леса. Рядом с Леневским водохранилищем будут разрабатывать щебеночный карьер.
На этой территории находятся садовые участки в том числе сотрудников Нижнетагильского металлургического комбината. А в январе предстоящей добычей строительного камня близ санатория «Леневка» и детского лагеря «Звездный» возмутились и сами тагильчане.
Ранее против высказалась и директор санатория «Леневки», депутат Римма Ильина (она баллотировалась в Гордуму от группы ЕВРАЗа). Данный санаторий многие годы регулярно принимает работников ЕВРАЗ НТМК. В защиту территории близ Леневки также выступал спикер думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн.
Также ранее прокурор Нижнетагильской межрайонной Природоохранной прокуратуры Григорий Битюков сообщал, что проекта освоения лесов у добытчиков на момент прокурорской проверки не было.
Рубить деревья начали со стороны станции Анатольская. В Нижнетагильском лесничестве подтвердили, что уже началась заготовка-вывозка древесины. А у «Тагильского щебня» имеется разрешение от Министерства природных ресурсов Свердловской области. То есть вырубка леса производится законно.
Тем не менее, у «Тагильского щебня» все еще нет заключения о соответствии проекта требованиям Роспотребнадзора.