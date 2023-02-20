Депутаты от ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле не смогли защитить сады и Леневку от добычи щебня

Рубить деревья начали со стороны станции Анатольская. В Нижнетагильском лесничестве подтвердили, что уже началась заготовка-вывозка древесины. А у «Тагильского щебня» имеется разрешение от Министерства природных ресурсов Свердловской области. То есть вырубка леса производится законно.



Тем не менее, у «Тагильского щебня» все еще нет заключения о соответствии проекта требованиям Роспотребнадзора.