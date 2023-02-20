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Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:32

Updated Сегодня, 03:32

Дети замерзают в холодных классах единственной школы под Екатеринбургом

20 февраля 2023, 03:30
Фото: 1MI

Родители школьников пожаловались на холод в школе под Екатеринбургом

В школу № 98 поселке Садовый съехались депутаты. Они говорили о ремонте и оценили температуру в кабинетах. Оказалось, что в двух помещения образовательного учреждения холодно. Они попросили главу Екатеринбурга Алексея Орлова об утеплении школьного фасада.

Перед посещением школы к спикеру гордумы Игорю Володину обратились учащиеся. Они рассказали о холоде в кабинетах и упомянули, что с приходом зимы детям приходится сидеть на занятиях в теплой одежде.

По факту посещения школы депутаты попросят мэра Екатеринбурга Алексея Орлова о включении школы № 98 в план работ. Председатель комиссии Любовь Боркова рассказала, что муниципальному заведению требуются ремонтные работы крыши, а также утепление фасада, сообщает пресс-служба Екатеринбургской городской думы.

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#Екатеринбург#Дети#Школа#Холод#Депутаты#Происшествия#Анна Варнакина
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