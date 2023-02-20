Дети замерзают в холодных классах единственной школы под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Перед посещением школы к спикеру гордумы Игорю Володину обратились учащиеся. Они рассказали о холоде в кабинетах и упомянули, что с приходом зимы детям приходится сидеть на занятиях в теплой одежде.
По факту посещения школы депутаты попросят мэра Екатеринбурга Алексея Орлова о включении школы № 98 в план работ. Председатель комиссии Любовь Боркова рассказала, что муниципальному заведению требуются ремонтные работы крыши, а также утепление фасада, сообщает пресс-служба Екатеринбургской городской думы.