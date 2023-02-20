Дети замерзают в холодных классах единственной школы под Екатеринбургом

Родители школьников пожаловались на холод в школе под Екатеринбургом

В школу № 98 поселке Садовый съехались депутаты. Они говорили о ремонте и оценили температуру в кабинетах. Оказалось, что в двух помещения образовательного учреждения холодно. Они попросили главу Екатеринбурга Алексея Орлова об утеплении школьного фасада.