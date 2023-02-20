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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Двое бывших топ-менеджеров УВЗ из Нижнего Тагила отправлены в колонию за взятки

20 февраля 2023, 14:43
Фото: TagilCity.ru
Двое бывших топ-менеджеров «Уралвагонзавода» из Нижнего Тагила Дмитрий Богданов и Владимир Савин получили по 8 лет колонии за получение взяток.

Оба они работали в управлении капитального строительства УВЗ, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Он отметил, что на данный момент приговор не вступил в законную силу и его можно обжаловать.

Напомним, топ-менеджеры были задержаны в 2021 году в момент получения взятки. Операция проводилась федеральными органами совместно с бойцами службы безопасности завода. Когда о преступлении стало известно, то обоих руководителей уволили. После того, как было возбуждено уголовное дело, следователи работали совместно со службой безопасности предприятия. Приговор был вынесен в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила 20 февраля.

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#Ирина Кирилова#Суд#Взятка#Уралвагонзавод#УВЗ#Криминал#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область
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