Напомним, топ-менеджеры были задержаны в 2021 году в момент получения взятки. Операция проводилась федеральными органами совместно с бойцами службы безопасности завода. Когда о преступлении стало известно, то обоих руководителей уволили. После того, как было возбуждено уголовное дело, следователи работали совместно со службой безопасности предприятия. Приговор был вынесен в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила 20 февраля.