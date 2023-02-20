Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Оба они работали в управлении капитального строительства УВЗ, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Он отметил, что на данный момент приговор не вступил в законную силу и его можно обжаловать.
Напомним, топ-менеджеры были задержаны в 2021 году в момент получения взятки. Операция проводилась федеральными органами совместно с бойцами службы безопасности завода. Когда о преступлении стало известно, то обоих руководителей уволили. После того, как было возбуждено уголовное дело, следователи работали совместно со службой безопасности предприятия. Приговор был вынесен в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила 20 февраля.