Экс-спикер Гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду

По версии инсайдера, кадровые перестановки могут быть связаны со строительством кремниевого завода в ОЭЗ «Титановая долина». 19 октября 2022 года в Верхней Салде прошли общественные слушания по факту строительства кремниевого завода компанией «Силарус», которые обернулись скандалом. Вокруг горадминистрации собралась толпа, некоторых людей задержала полиция. Нынешний глава Верхней Салды, Игорь Сальников, назвал ряд особо активных местных жителей провокаторами.