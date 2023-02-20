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Экс-спикер Гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду

20 февраля 2023, 08:41
Фото: Министерство физической культуры и спорта Свердловской области

Замминистра Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду

Бывший спикер Нижнетагильской гордумы и замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Александр Маслов выйдет в отставку указом главы региона Евгения Куйвашева. Инсайдер TagilCity.ru сообщает, что политик возглавит Верхнюю Салду.

Со слов собеседника издания TagilCity.ru, бывший областной чиновник займет кресло главы Верхней Салды. В этом городском округе за несколько лет сменился ряд глав.

По версии инсайдера, кадровые перестановки могут быть связаны со строительством кремниевого завода в ОЭЗ «Титановая долина». 19 октября 2022 года в Верхней Салде прошли общественные слушания по факту строительства кремниевого завода компанией «Силарус», которые обернулись скандалом. Вокруг горадминистрации собралась толпа, некоторых людей задержала полиция. Нынешний глава Верхней Салды, Игорь Сальников, назвал ряд особо активных местных жителей провокаторами.

Напомним, что возведение предприятия должно было начаться в 2022 году, однако под руководством Сальникова процесс согласования с местными жителями запустить не удалось.

Мэр Верхней Салды назвал провокаторами пришедших на слушания по кремниевому заводу
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20 февраля станет последним трудовым днем Маслова на текущем месте работы. Информацию подтвердил сам экс-спикер гордумы Нижнего Тагила редакции «Реального Тагила». Указ об увольнении подписан Куйвашевым 17 февраля.

Дата вступления в должность нового главы Верхней Салды пока неизвестна. Выборы главы пройдут по тому же принципу, что и в Нижнем Тагиле, руководитель округа выбирается депутатами думы.

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#Верхняя и Нижняя Салда#Александр Маслов#Игорь Сальников#Политика#Мэр#Кадровые перестановки#Увольнение#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Свердловская область#Эксклюзив
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