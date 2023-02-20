Электроснабжение первенства по автомотокроссу обеспечили энергетики в Нижнем Тагиле

Для проведения электроэнергии от линии электропередачи на улице Киевской было проложено порядка 300 метров провода до распределительного щитка. От него электричеством питалась сцена, благодаря этому звучала музыка и работали другие объекты. После проведения мероприятия оборудование демонтировали.