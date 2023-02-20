Электроснабжение первенства по автомотокроссу обеспечили энергетики в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Мероприятие организовала областная Федерация мотоциклетного спорта при поддержке мэрии Нижнего Тагила. Его целью стала организация надежного и качественного электроснабжения спортивного мероприятия.
Для проведения электроэнергии от линии электропередачи на улице Киевской было проложено порядка 300 метров провода до распределительного щитка. От него электричеством питалась сцена, благодаря этому звучала музыка и работали другие объекты. После проведения мероприятия оборудование демонтировали.
В дальнейшем, если такие соревнования станут регулярными, для обеспечения их электроснабжением можно будет установить постоянные объекты, — рассказал начальник Дзержинского района городских электрических сетей филиала «Тагилэнергосети» Анатолий Вавенков.
Напомним, что первенство города по автомотокроссу состоялось в Нижнем Тагиле в первый раз. Праздник был приурочен ко Дню защитника Отечества.