Фекалии заливают коттеджный поселок под Екатеринбургом

Posted 20 февраля 04:21
Published 20 февраля 04:21
Modified 20 февраля 04:23
Updated 20 февраля 04:23
Люди жалуются на запах, который возник из-за биологических остатков. Местные жители разделились на 2 лагеря: одни считают, что происходящее — норма, а других положение дел не устраивает.
Тех, кто считает случившееся проблемой, волнует скорое наступление весны: с таянием снега фекалии потекут в населенный пункт под Екатеринбургом и будут портить местную экологию.
Со слов обратившейся с жалобой девушки, ее придомовой участок находится под угрозой, а отходы жители льют постоянно. Об этом сообщает издание Е1.