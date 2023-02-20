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Posted 20 февраля 04:21

Published 20 февраля 04:21

Modified 20 февраля 04:23

Updated 20 февраля 04:23

Фекалии заливают коттеджный поселок под Екатеринбургом

20 февраля 2023, 04:21
Фото: 1MI
Коттеджный поселок «Чистые росы 2», который располагается под Екатеринбургом, заливает фекалиями. Нечистоты появились из-за того, что в выгребную яму вблизи домовладений местные жители сливают отходы.

Люди жалуются на запах, который возник из-за биологических остатков. Местные жители разделились на 2 лагеря: одни считают, что происходящее — норма, а других положение дел не устраивает.

Тех, кто считает случившееся проблемой, волнует скорое наступление весны: с таянием снега фекалии потекут в населенный пункт под Екатеринбургом и будут портить местную экологию.

Со слов обратившейся с жалобой девушки, ее придомовой участок находится под угрозой, а отходы жители льют постоянно. Об этом сообщает издание Е1.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Фекалии#Поселок#Отходы#Экология
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