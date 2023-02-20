График работы в праздничные дни объявили полицейские Нижнего Тагила

Так, сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское» не будут работать в День защитника Отечества и сутки после него — с 23 по 24 февраля включительно. Выходным днем также станет Международный женский день — 8 марта. В эти дни заявители из Нижнего Тагила не смогут записаться на прием по вопросам регистрации транспортных средств. Также не будут выдавать или менять водительские удостоверения, принимать экзамены.