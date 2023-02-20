График работы в праздничные дни объявили полицейские Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Так, сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское» не будут работать в День защитника Отечества и сутки после него — с 23 по 24 февраля включительно. Выходным днем также станет Международный женский день — 8 марта. В эти дни заявители из Нижнего Тагила не смогут записаться на прием по вопросам регистрации транспортных средств. Также не будут выдавать или менять водительские удостоверения, принимать экзамены.
В пресс-службе полиции пояснили, что данные меры введены «в целях единообразной организации работы в регистрационно-экзаменационных подразделениях Свердловской области». В остальные дни график работы отделений полиции останется без изменений.