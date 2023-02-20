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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

График работы в праздничные дни объявили полицейские Нижнего Тагила

20 февраля 2023, 06:53
Фото: 1MI
Полицейские в Нижнем Тагиле объявили о датах выходных дней, в которые не будут выдавать и менять водительские удостоверения, а также принимать экзамены на право вождение транспортных средств.

Так, сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское» не будут работать в День защитника Отечества и сутки после него — с 23 по 24 февраля включительно. Выходным днем также станет Международный женский день — 8 марта. В эти дни заявители из Нижнего Тагила не смогут записаться на прием по вопросам регистрации транспортных средств. Также не будут выдавать или менять водительские удостоверения, принимать экзамены.

В пресс-службе полиции пояснили, что данные меры введены «в целях единообразной организации работы в регистрационно-экзаменационных подразделениях Свердловской области». В остальные дни график работы отделений полиции останется без изменений.

В выходные в Нижнем Тагиле ожидается до -5 градусов
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Полиция#Выходные#Праздники
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