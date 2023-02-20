Итоги недели: новый смог, лукавство ЕВРАЗ НТМК и нежеланный щебень

С 17 февраля предупреждение об НМУ продлили еще на три дня. В эти дни тагильчанам порекомендовали меньше находится на улице, не открывать окна для проветривания и чаще делать влажную уборку. Газоанализатор редакции в пятницу, 17 февраля, поймал возле ж/д вокзала превышение сероводорода в 1,25 раза. Также в воздухе фиксировалось наличие диоксида азота. Его концентрация не превышала норму. Данные УГМС на официальном сайте опубликованы только до 16 февраля. До этого дня превышений вредных веществ в воздухе, по информации ведомства, в городе не было.