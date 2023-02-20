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Итоги недели: новый смог, лукавство ЕВРАЗ НТМК и нежеланный щебень

20 февраля 2023, 07:32
Фото: TagilCity.ru
На прошлой неделе на Нижний Тагил опять опустился смог, ЕВРАЗ НТМК не желает признавать причастность к выбросам бензапирена, а «Тагильский щебень» не разработал санитарную зону для добычи камня. Главные экологические события недели с 13 по 20 февраля в Нижнем Тагиле.

На прошедшей неделе метеорологи вновь объявили в Нижнем Тагиле режим неблагоприятных погодных условий для рассеивания вредных веществ в воздухе. Город накрыла дымка из выбросов. 16 февраля журналисты TagilCity.ru провели объезд нескольких районов Нижнего Тагила, чтобы провести замеры воздуха с помощью газоанализатора. Пробы брались на Северном поселке, Вые, центре города и Тагилстрое. В некоторых точках на коротких замерах прибор улавливал вредные вещества, однако во время 20-минутных превышений не было.

С 17 февраля предупреждение об НМУ продлили еще на три дня. В эти дни тагильчанам порекомендовали меньше находится на улице, не открывать окна для проветривания и чаще делать влажную уборку. Газоанализатор редакции в пятницу, 17 февраля, поймал возле ж/д вокзала превышение сероводорода в 1,25 раза. Также в воздухе фиксировалось наличие диоксида азота. Его концентрация не превышала норму. Данные УГМС на официальном сайте опубликованы только до 16 февраля. До этого дня превышений вредных веществ в воздухе, по информации ведомства, в городе не было.

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ЕВРАЗ НТМК отказался признать выводы Росприроднадзора о причастности предприятия к превышению безапирена в 13,8 раза в октябре прошлого года. Согласно расчетам, ведомство определило основных вкладчиков в выброс вещества. В список вошел и ЕВРАЗ НТМК, за что ему было вынесено предостережение. В пресс-службе комбината в свою очередь заявили, что предприятие не имеет отношение к выбросам. Таким образом ЕВРАЗ НТМК повторил прошлогоднюю историю, когда переложил ответственность за 20-кратное превышение сероводорода на канализационный коллектор.

ЕВРАЗ НТМК в Тагиле отрицает выводы надзорников о причастности к выбросам бензапирена
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Еще одно место отдыха тагильчан рискует превратится в промышленную разработку. ООО «Тагильский щебень» хочет организовать добычу камня на Анатольском месторождении, несмотря на расположенные рядом детский лагерь, санаторий «Леневка» и дачные дома. Однако пока компания даже не разработала проект санитарно-защитной зоны, выяснил Роспотребнадзор. Это является нарушением санитарных правил, поэтому на данном этапе запуск разработки месторождения невозможен.

У «Тагильского щебня» нет заключения о санитарно-защитной зоне на разработку карьера
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В Нижнем Тагиле появится новый снежный полигон, который будет соответствовать всем нормам природоохранного законодательства. Его обустроят в районе карьера «Валегин бор» на Вагонке. Сейчас в городе действуют восемь мест для временного складирования снега, который вывозится после чистки улиц.

Новый снежный полигон появится в районе Валегина бора в Нижнем Тагиле
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В Свердловской области решили измерить радиационный фон в нескольких населенных пунктах — Верхне-Дуброво, Екатеринбурге, Лесном, Новоуральске, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Камышлове и Сысерти. Стоимость госконтракта — почти 1 млн рублей. Целью услуг является контроль за радиационной обстановкой и предупреждение чрезвычайных ситуаций радиационного характера.

Почти миллион рублей потратят в Свердловской области на оценку радиационного фона
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#Анна Григорьева#Выбросы#Замеры#Санитарная зона#Радиация#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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