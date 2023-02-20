Итоги недели: новый смог, лукавство ЕВРАЗ НТМК и нежеланный щебень

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
На прошедшей неделе метеорологи вновь объявили в Нижнем Тагиле режим неблагоприятных погодных условий для рассеивания вредных веществ в воздухе. Город накрыла дымка из выбросов. 16 февраля журналисты TagilCity.ru провели объезд нескольких районов Нижнего Тагила, чтобы провести замеры воздуха с помощью газоанализатора. Пробы брались на Северном поселке, Вые, центре города и Тагилстрое. В некоторых точках на коротких замерах прибор улавливал вредные вещества, однако во время 20-минутных превышений не было.
С 17 февраля предупреждение об НМУ продлили еще на три дня. В эти дни тагильчанам порекомендовали меньше находится на улице, не открывать окна для проветривания и чаще делать влажную уборку. Газоанализатор редакции в пятницу, 17 февраля, поймал возле ж/д вокзала превышение сероводорода в 1,25 раза. Также в воздухе фиксировалось наличие диоксида азота. Его концентрация не превышала норму. Данные УГМС на официальном сайте опубликованы только до 16 февраля. До этого дня превышений вредных веществ в воздухе, по информации ведомства, в городе не было.
ЕВРАЗ НТМК отказался признать выводы Росприроднадзора о причастности предприятия к превышению безапирена в 13,8 раза в октябре прошлого года. Согласно расчетам, ведомство определило основных вкладчиков в выброс вещества. В список вошел и ЕВРАЗ НТМК, за что ему было вынесено предостережение. В пресс-службе комбината в свою очередь заявили, что предприятие не имеет отношение к выбросам. Таким образом ЕВРАЗ НТМК повторил прошлогоднюю историю, когда переложил ответственность за 20-кратное превышение сероводорода на канализационный коллектор.
Еще одно место отдыха тагильчан рискует превратится в промышленную разработку. ООО «Тагильский щебень» хочет организовать добычу камня на Анатольском месторождении, несмотря на расположенные рядом детский лагерь, санаторий «Леневка» и дачные дома. Однако пока компания даже не разработала проект санитарно-защитной зоны, выяснил Роспотребнадзор. Это является нарушением санитарных правил, поэтому на данном этапе запуск разработки месторождения невозможен.
В Нижнем Тагиле появится новый снежный полигон, который будет соответствовать всем нормам природоохранного законодательства. Его обустроят в районе карьера «Валегин бор» на Вагонке. Сейчас в городе действуют восемь мест для временного складирования снега, который вывозится после чистки улиц.
В Свердловской области решили измерить радиационный фон в нескольких населенных пунктах — Верхне-Дуброво, Екатеринбурге, Лесном, Новоуральске, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Камышлове и Сысерти. Стоимость госконтракта — почти 1 млн рублей. Целью услуг является контроль за радиационной обстановкой и предупреждение чрезвычайных ситуаций радиационного характера.