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Из-за нечищеного снега на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли вагоны с рельсов

20 февраля 2023, 13:39
Фото: 1MI
Тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле из-за напрессовки снега и льда. После проведенной проверки транспортная прокуратура объявила предприятию предостережение.

Авария произошла 11 января на железнодорожной станции «Механическая» АО «ЕВРАЗ НТМК». Машинист тепловоза с пятью гружеными вагонами двигался по стрелочному переводу вагонами вперед и состав сошел с рельсов.

На предприятии провели расследование. Выяснилось, что авария случилась из-за наличия напрессовки снега и льда на стрелочных башмаках и упорных болтах. При движении локомотива и вагонов происходили динамические воздействия.

Сотрудники транспортной прокуратуры провели проверку на ЕВРАЗ НТМК и выявили нарушение: руководитель маневров и составитель поездов не обеспечил безопасность движения и нарушил должностную инструкцию. В результате предприятие получило предостережение от надзорного ведомства.

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#Евгения Сафина#ЕВРАЗ НТМК#Вагоны#Проверка#Прокуратура#Предостережение#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил
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