Из-за нечищеного снега на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли вагоны с рельсов

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Авария произошла 11 января на железнодорожной станции «Механическая» АО «ЕВРАЗ НТМК». Машинист тепловоза с пятью гружеными вагонами двигался по стрелочному переводу вагонами вперед и состав сошел с рельсов.
На предприятии провели расследование. Выяснилось, что авария случилась из-за наличия напрессовки снега и льда на стрелочных башмаках и упорных болтах. При движении локомотива и вагонов происходили динамические воздействия.
Сотрудники транспортной прокуратуры провели проверку на ЕВРАЗ НТМК и выявили нарушение: руководитель маневров и составитель поездов не обеспечил безопасность движения и нарушил должностную инструкцию. В результате предприятие получило предостережение от надзорного ведомства.