Определить, возможно ли сразу занять желаемую должность, или на данном этапе пока наметить ближайшую к требуемой вакансии цель. Для этого можно отзываться на приемлемые вакансии, и так называемые позиции — трамплины для оценки рынка. Вы можете мониторить в доступных источниках резюме бывших соискателей, которых уже приняли на интересующую претендента должность.