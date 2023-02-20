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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Как найти хорошую работу: советы Озон Job

20 февраля 2023, 08:34
Фото: pxhere.com
У многих людей сейчас возникает тревога и определенные страхи по поводу своих возможностей и уверенности. Они переживают, смогут ли найти хоть какое-нибудь место, будут ли соответствовать требованиям современного меняющегося мира.

Как понять, что работа в Тобольске, в любом другом регионе будет доступна, и можно ли представить себя в наилучшем виде при собеседовании? Рассмотрим, с чего советуют начать эксперты.

Первый шаг

Предлагается четко решить, в какой сфере есть желание трудоустроиться. Если с этим существуют определенные трудности, необходимо поступать так:

  • Отслеживать практически все вакансии, проводить поиск с ключевыми словами. Например, «работа с документацией», «хорошие способности аналитика», «творческий подход», т. п. Следует понять, что в настоящее время буквально для каждого навыка и способности существует профессия. Таким способом можно найти именно то, что нужно на ресурсе Озон Job, который постоянно обновляется. В результате есть большой шанс того, что работа в Нижнем Тагилеили где нужно, будет найдена.
  • Использовать метод «слепого» опроса. Нужно написать резюме, при этом убрать из него перечень своих должностей и предприятий, где работали ранее, оставить только свои умения и способности. Поинтересоваться у друзей, знакомых, какие профессии подойдут под такие критерии и опыт.

Второй шаг

Определить, возможно ли сразу занять желаемую должность, или на данном этапе пока наметить ближайшую к требуемой вакансии цель. Для этого можно отзываться на приемлемые вакансии, и так называемые позиции — трамплины для оценки рынка. Вы можете мониторить в доступных источниках резюме бывших соискателей, которых уже приняли на интересующую претендента должность.

Третий шаг

Стоит пройти традиционные этапы, необходимые для трудоустройства:

  • составить грамотное резюме;
  • написать сопроводительное письмо;
  • отправлять свои данные по предлагаемым позициям;
  • проходить собеседования с представителями компаний;
  • выполнять тестовые задания;
  • заняться поиском рекомендаций.

Методы ускорения поиска работы

Специалисты советуют обратить внимание на вакансии, которые являются смежными с желаемой должностью. Ключевой ошибкой претендентов является продолжительный поиск одной вакансии. Только после неудачи он начинает искать другую работу.

Смежные позиции обеспечивают больший рыночный диапазон, увеличение количества собеседований. Это дает возможность понять, какая заработная плата доступна, в каких компаниях нужны специалисты определенного профиля, требования к кандидатам. Появится опыт прохождения собеседований, уйдет волнение при разговоре.

Выводы

Для того, чтобы получить работу мечты, требуется проводить анализ рынка, прислушиваться к своим желаниям, оценивать свои возможности и характерные особенности. Нужно стараться развиваться, стремиться к освоению новых целей, бороться со страхами. Относитесь к изменениям как к новым возможностям в карьере, дальнейшем продвижении.

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