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Кобяков: Форум "Наука - обществу и миру" станет ключевым событием 300-летия науки

20 февраля 2023, 18:55
Фото: pxhere.com
В 2024 году исполнится 300 лет со дня основания в России академии наук. Подготовка к празднованию юбилея российской науки уже началась. Для обсуждения всех текущих вопросов, связанных с ней, советник президента России Антон Кобяков встретился в Москве с президентом РАН Геннадием Красниковым.

Кобяков отметил, что неслучайно в 2022 году указом президента РФ в стране было объявлено Десятилетие науки и технологий. Как и 300 лет назад, сейчас Россия проходит очень важную трансформацию, и обойтись без отечественной науки в этом процессе невозможно. С независимостью государства напрямую связано развитие собственных научных компетенций и современных технологий в системообразующих отраслях, добавил советник президента, пишет vostokmedia.com.

 

К 300-летию РАН готовят несколько больших мероприятий, но главным из них станет всемирный научно-образовательный форум «Наука — обществу и миру». Он состоится в июле 2024 года в Санкт-Петербурге. Форум будет посвящен событию, которое и положило три столетия назад начало становления отечественной науки, - основанию Петром I Российской академии наук. Тогда и был заложен фундамент, на который и сейчас опираются настоящее, а главное будущее Российской Федерации, ее сила и суверенность.

 

Глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что форум „Наука — обществу и миру“ послужит открытой площадкой для тематических дискуссий, установления профессиональных контактов. Кроме того, мероприятие объединит ведущих исследователей, ученых и экспертов по ряду направлений научного поиска.

 

Организатором форума выступает Правительство России при поддержке РАН, Министерства науки и высшего образования РФ, Фонда Росконгресс, российских национальных комитетов международных научных организаций, а также правительства Санкт-Петербурга.

 

Кроме того, в рамках подготовки празднования юбилея Российской академии наук участники встречи обсудили организацию праздничных научных треков на Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и Конгрессе молодых ученых — главных мероприятиях, которые реализуют синергию возможностей государства, науки и бизнеса в решении ключевых задач экономического и технологического развития государства.

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