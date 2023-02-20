Кобяков: Форум "Наука - обществу и миру" станет ключевым событием 300-летия науки

К 300-летию РАН готовят несколько больших мероприятий, но главным из них станет всемирный научно-образовательный форум «Наука — обществу и миру». Он состоится в июле 2024 года в Санкт-Петербурге. Форум будет посвящен событию, которое и положило три столетия назад начало становления отечественной науки, - основанию Петром I Российской академии наук. Тогда и был заложен фундамент, на который и сейчас опираются настоящее, а главное будущее Российской Федерации, ее сила и суверенность.