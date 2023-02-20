Кобяков: Форум "Наука - обществу и миру" станет ключевым событием 300-летия науки

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
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Updated Сегодня, 18:55
Кобяков отметил, что неслучайно в 2022 году указом президента РФ в стране было объявлено Десятилетие науки и технологий. Как и 300 лет назад, сейчас Россия проходит очень важную трансформацию, и обойтись без отечественной науки в этом процессе невозможно. С независимостью государства напрямую связано развитие собственных научных компетенций и современных технологий в системообразующих отраслях, добавил советник президента, пишет vostokmedia.com.
К 300-летию РАН готовят несколько больших мероприятий, но главным из них станет всемирный научно-образовательный форум «Наука — обществу и миру». Он состоится в июле 2024 года в Санкт-Петербурге. Форум будет посвящен событию, которое и положило три столетия назад начало становления отечественной науки, - основанию Петром I Российской академии наук. Тогда и был заложен фундамент, на который и сейчас опираются настоящее, а главное будущее Российской Федерации, ее сила и суверенность.
Глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что форум „Наука — обществу и миру“ послужит открытой площадкой для тематических дискуссий, установления профессиональных контактов. Кроме того, мероприятие объединит ведущих исследователей, ученых и экспертов по ряду направлений научного поиска.
Организатором форума выступает Правительство России при поддержке РАН, Министерства науки и высшего образования РФ, Фонда Росконгресс, российских национальных комитетов международных научных организаций, а также правительства Санкт-Петербурга.
Кроме того, в рамках подготовки празднования юбилея Российской академии наук участники встречи обсудили организацию праздничных научных треков на Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и Конгрессе молодых ученых — главных мероприятиях, которые реализуют синергию возможностей государства, науки и бизнеса в решении ключевых задач экономического и технологического развития государства.