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Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Людей с ножами не пускают на железнодорожный вокзал в Екатеринбурге

20 февраля 2023, 05:27
Фото: 1MI
Посетители пожаловались, что пассажиров перестали пускать не железнодорожный вокзал в Екатеринбурге. Причина отказа во входе заключается в ножах, даже самых миниатюрных.

Олеся столкнулась с проблемой: ее не пустили в здание с туристическим ножом. Ее случай не стал уникальным — другие тоже возмутились новым правилом. На вопрос о том, как людям обходиться без ножа на охоте или рыбалке, сотрудники комплекса предложили уехать с иных станций, потому что на вокзал в Екатеринбурге их не пропустят.

Пользователи соцсетей в telegram-канале «Ураловед» рассказали, что екатеринбуржцы возмущены новшеством. Люди рекомендовали друг другу носить с собой сертификаты, которые выдаются при покупке ножа, который не является оружием. Однако они не уверены в том, что это сработает.

Житель Екатеринбурга с ножом напал на сотрудника «Красное&Белое»
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#Запрет#Вокзал#Железнодорожный вокзал#Нож
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