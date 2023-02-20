Людей с ножами не пускают на железнодорожный вокзал в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Олеся столкнулась с проблемой: ее не пустили в здание с туристическим ножом. Ее случай не стал уникальным — другие тоже возмутились новым правилом. На вопрос о том, как людям обходиться без ножа на охоте или рыбалке, сотрудники комплекса предложили уехать с иных станций, потому что на вокзал в Екатеринбурге их не пропустят.
Пользователи соцсетей в telegram-канале «Ураловед» рассказали, что екатеринбуржцы возмущены новшеством. Люди рекомендовали друг другу носить с собой сертификаты, которые выдаются при покупке ножа, который не является оружием. Однако они не уверены в том, что это сработает.