Людей с ножами не пускают на железнодорожный вокзал в Екатеринбурге

Олеся столкнулась с проблемой: ее не пустили в здание с туристическим ножом. Ее случай не стал уникальным — другие тоже возмутились новым правилом. На вопрос о том, как людям обходиться без ножа на охоте или рыбалке, сотрудники комплекса предложили уехать с иных станций, потому что на вокзал в Екатеринбурге их не пропустят.