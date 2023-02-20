На опасную для жизни дыру на мосту жалуются жители поселка Висим под Нижним Тагилом

Этой информацией уже заинтересовались в правительстве Свердловской области и запросили информацию об опасном мосту в администрации ГГО. Там, в свою очередь, пояснили, что на конструкции регулярно проводятся ремонтные работы, а провалы заделываются досками. Дыра находится на пешеходной части моста, но нужен капитальный ремонт и центральной проезжей части. На выполнение этих работ пока нет средств, возможность выделения будет рассматриваться в бюджете будущих лет.



По поводу плохого освещения пришел ответ, что на улице Пролетарская в настоящее время установлено семь светильников, а в этом году там появились еще два дополнительных светильника. Работа по установке дополнительных светоточек на улицах поселка Висим для более комфортного проживания граждан будет продолжаться.