На опасную для жизни дыру на мосту жалуются жители поселка Висим под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Ксения рассказала, что она является уроженкой Висима и любит сюда приезжать. В поселке красивая природа и водятся дикие животные, у местных жителей можно купить свежие натуральные продукты.
В последнюю поездку, когда женщина посещала дедушку, она решила посмотреть часть поселка Баронскую, так как ее заинтересовало название населенного пункта. Попасть туда можно только по мосту через реку Межевая Утка, сейчас она скована льдом.
Я на минуту залюбовалась этим потрясающим зрелищем и чуть не попрощалась с жизнью. Оказалось, доски на пешеходной части моста давно сгнили и образовали почти полуметровую дыру. Если ребенок или взрослый человек нечаянно не заметит это отверстие и наступит в него, то придется лететь вниз около трех метров, а потом приземляться на твердый, как бетон, лед. Если повезет пешеходу, он останется жив, но точно со множеством переломов, — написала Ксения в сообществе «Анонимно. Тагил» ВКонтакте.
Женщина пояснила, что сельчане не раз сообщали об этом опасном месте главе поселка Ольге Субботиной. Однако никаких действий предпринято не было, в любой момент может произойти трагедия.
Кроме того, по словам Ксении, в Висиме не хватает уличного освещения и почти весь поселок находится в кромешной мгле. При этом, у здания администрации горит сразу несколько ламп.
Этой информацией уже заинтересовались в правительстве Свердловской области и запросили информацию об опасном мосту в администрации ГГО. Там, в свою очередь, пояснили, что на конструкции регулярно проводятся ремонтные работы, а провалы заделываются досками. Дыра находится на пешеходной части моста, но нужен капитальный ремонт и центральной проезжей части. На выполнение этих работ пока нет средств, возможность выделения будет рассматриваться в бюджете будущих лет.
По поводу плохого освещения пришел ответ, что на улице Пролетарская в настоящее время установлено семь светильников, а в этом году там появились еще два дополнительных светильника. Работа по установке дополнительных светоточек на улицах поселка Висим для более комфортного проживания граждан будет продолжаться.