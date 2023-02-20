TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Обвиненные в смерти задержанного полицейские из Тагила не смогли выйти из СИЗО

20 февраля 2023, 11:09
Фото: 1MI
Свердловский областной суд рассмотрел жалобу адвоката полицейских, в служебной машине которых в Нижнем Тагиле скончался человек.

Решение о нахождении мужчин в СИЗО не отменено. Горшкова П.И. обвиняют по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Под стражей он пробудет до 29 марта 2023 года, сообщает Свердловский областной суд. Жалобы адвокатов рассмотрены, но срок отбывания наказания оставлен без изменения.

Второй полицейский, обвиняемый по этому же делу, Максим Онучин, пробудет в СИЗО до этой же даты. 

Напомним, что ранее двое полицейских остановили в Нижнем Тагиле мужчину, которого решили погрузить в служебную машину и отвезти в отделение. По данным полицейских, он был пьян. В результате при погрузке в авто у мужчины оказался сломан шейный позвонок. Мужчина скончался прямо в машине.

В Нижнем Тагиле похоронили умершего в полицейском УАЗике мужчину
Узнать подробнее
Читайте также:
Жена сняла на видео гибель мужа в полицейском автомобиле в Нижнем ТагилеСуд отказался выпускать из СИЗО экс-главу УМВД Екатеринбурга
#Нижний Тагил#Елена Озерова#Обвиняемые#Жалоба#Сизо#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: новый смог, лукавство ЕВРАЗ НТМК и нежеланный щебень
Сегодня, 07:32
Снести или восстановить: жители дома по Газетной в Нижнем Тагиле решают судьбу корта
Вчера, 07:04
Экс-спикер Гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду
Сегодня, 08:41
Тагильчане взяли второе место на первенстве области по армейскому рукопашному бою
Вчера, 05:58
Почти 19 тысяч жителей Нижнего Тагила занимаются волонтерством
Сегодня, 07:05
«Кохсохим и УВЗ исчезли»: жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на выбросы
Вчера, 09:49