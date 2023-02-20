Обвиненные в смерти задержанного полицейские из Тагила не смогли выйти из СИЗО

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Решение о нахождении мужчин в СИЗО не отменено. Горшкова П.И. обвиняют по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Под стражей он пробудет до 29 марта 2023 года, сообщает Свердловский областной суд. Жалобы адвокатов рассмотрены, но срок отбывания наказания оставлен без изменения.
Второй полицейский, обвиняемый по этому же делу, Максим Онучин, пробудет в СИЗО до этой же даты.
Напомним, что ранее двое полицейских остановили в Нижнем Тагиле мужчину, которого решили погрузить в служебную машину и отвезти в отделение. По данным полицейских, он был пьян. В результате при погрузке в авто у мужчины оказался сломан шейный позвонок. Мужчина скончался прямо в машине.