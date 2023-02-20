Обвиненные в смерти задержанного полицейские из Тагила не смогли выйти из СИЗО

Решение о нахождении мужчин в СИЗО не отменено. Горшкова П.И. обвиняют по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Под стражей он пробудет до 29 марта 2023 года, сообщает Свердловский областной суд. Жалобы адвокатов рассмотрены, но срок отбывания наказания оставлен без изменения.



Второй полицейский, обвиняемый по этому же делу, Максим Онучин, пробудет в СИЗО до этой же даты.