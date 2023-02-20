«Они его не захоронили?»: урну с прахом нашел на помойке житель Первоуральска

Падчерица покойного рассказала, что в сентябре родственники отдали урну с прахом ритуальной службе. Они оплатили услуги и рассчитывали, что дедушку похоронят. Узнав о том, что прах покойного выбросили в мусорку, падчерица не смогла сдержать эмоций.