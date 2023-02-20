«Они его не захоронили?»: урну с прахом нашел на помойке житель Первоуральска

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Такую находку мужчина сделал во дворе дома на ул. Трубников, 54, пишет Е1.
Думаю, нехорошо это всё. Не по-человечески, скажем так. Человек в таком виде валяется на мусорке, - сказал мужчина.
Известно, что прах принадлежит дедушке, который жил в соседнем доме. 73-летний Анатолий скончался от инфаркта и его тело кремировали.
Падчерица покойного рассказала, что в сентябре родственники отдали урну с прахом ритуальной службе. Они оплатили услуги и рассчитывали, что дедушку похоронят. Узнав о том, что прах покойного выбросили в мусорку, падчерица не смогла сдержать эмоций.
Я просто в непередаваемом шоке. Это они, получается, не захоронили, а просто выбросили? Ужас! Сейчас муж едет в Первоуральск, возьмет все документы и поедет в полицию, - сказала девушка.
Полицейские уже выясняют, как такое могло произойти.