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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

«Они его не захоронили?»: урну с прахом нашел на помойке житель Первоуральска

20 февраля 2023, 09:32
Фото: 1MI

Урну с прахом нашел на помойке житель Первоуральска

В Первоуральске местный житель нашел на мусорке урну с прахом человека. На урне написано, что это прах пожилого мужчины, который умер в 2020 году.

Такую находку мужчина сделал во дворе дома на ул. Трубников, 54, пишет Е1.

Думаю, нехорошо это всё. Не по-человечески, скажем так. Человек в таком виде валяется на мусорке, - сказал мужчина.

Известно, что прах принадлежит дедушке, который жил в соседнем доме. 73-летний Анатолий скончался от инфаркта и его тело кремировали.

Падчерица покойного рассказала, что в сентябре родственники отдали урну с прахом ритуальной службе. Они оплатили услуги и рассчитывали, что дедушку похоронят. Узнав о том, что прах покойного выбросили в мусорку, падчерица не смогла сдержать эмоций.

Я просто в непередаваемом шоке. Это они, получается, не захоронили, а просто выбросили? Ужас! Сейчас муж едет в Первоуральск, возьмет все документы и поедет в полицию, - сказала девушка.

Полицейские уже выясняют, как такое могло произойти.

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#Елена Озерова#Урна#Прах#Дедушка#Происшествия#Новости УрФО
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