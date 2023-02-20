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Пенсионерка из Сосьвы приютила 37 кошек в своей квартире

20 февраля 2023, 04:52
Фото: 1MI
76-летняя пожилая женщина приютила 37 кошек, которых нашла на улице. Она не рассказала о своем хобби родным и близким. Инцидент произошел в поселке Сосьва (Свердловская область).

Жалобы на пенсионерку поступили от местных жителей. Они обратились к зоозащитникам с просьбой решить проблему, потому что обеспечить достойное существование животным свердловчанка не могла. Особи расхаживают по квартире, питаются едой семейства и беспрепятственно перемещаются по комнатам.

В жилплощади появился характерный запах и антисанитария. Сейчас волонтеры ищут пристанище для кошек. Их осмотрели, но животные будут жить на прежнем месте обитания по причине отсутствия передержек. Об этом сообщила изданию «КП-Екатеринбург» зооволонтер Ирина.

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#Кошки#Животные#Зоозащитники#Пенсионерка#Происшествия#Сосьва#Анна Варнакина
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