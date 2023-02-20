Пенсионерка из Сосьвы приютила 37 кошек в своей квартире

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Жалобы на пенсионерку поступили от местных жителей. Они обратились к зоозащитникам с просьбой решить проблему, потому что обеспечить достойное существование животным свердловчанка не могла. Особи расхаживают по квартире, питаются едой семейства и беспрепятственно перемещаются по комнатам.
В жилплощади появился характерный запах и антисанитария. Сейчас волонтеры ищут пристанище для кошек. Их осмотрели, но животные будут жить на прежнем месте обитания по причине отсутствия передержек. Об этом сообщила изданию «КП-Екатеринбург» зооволонтер Ирина.