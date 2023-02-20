Пенсионерка из Сосьвы приютила 37 кошек в своей квартире

Жалобы на пенсионерку поступили от местных жителей. Они обратились к зоозащитникам с просьбой решить проблему, потому что обеспечить достойное существование животным свердловчанка не могла. Особи расхаживают по квартире, питаются едой семейства и беспрепятственно перемещаются по комнатам.