«План по открытиям» для ученых и сокращение финансирования на науку

По итогам 2018–2021 годов Россия оказалась на 10 месте в мире по количеству научных публикаций, которые индексируются в «Scopus». Большее количество публикаций касались естественных наук. Здесь Россия находится на 6 месте. Однако востребованность их среди исследователей оказалась на 25% ниже мирового уровня. Как правило, дальше публикации дело не продвигается. В Глобальном инновационном индексе 2022 года от Всемирной организации интеллектуальной собственности Россия попала только на 47 место. В своей группе стран с доходами выше среднего страна попала только на 10 место, а в лидеры вышли Китай, Болгария и Малайзия.