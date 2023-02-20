«План по открытиям» для ученых и сокращение финансирования на науку

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Расходы по госпрограмме «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» были озвучены 15 февраля 2023 года вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В общей сложности сумма составит 1,2 трлн рублей на 34 разные программы. 559 млрд будут направлены на научные исследования и разработки.
Такую же сумму в 1,2 трлн рублей правительство выделяло в 2020 году. Однако за январь 2020 года — февраль 2022 года время официальная инфляция «съела» 27,8%. Таким образом, российская наука в 2023 году получит менее 1% ВВП. Другие страны, например, Израиль, тратит на исследования 5,1% ВВП, а Швеция, Бельгия и США — по 3,5% ВВП, пишет «Новые известия». Если сравнить абсолютные цифры, то в 2020 году США потратили на эти же цели 657,5 млрд долларов (49 триллионов рублей), а Китай — 525,7 млрд долларов (39 трлн рублей).
Когда средств мало, но нужно не падать лицом в грязь, в ход вступает финансовая бюрократия. Министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию заявлял, что необходимо усилить контроль за расходованием бюджетных денег, чтобы получать именно результаты, а не отчеты о публикациях.
Таким образом, требований о выполнении некоего плана по научным открытиям оказалось недостаточно. При этом, утверждает издание, все значимые открытия совершались в мире случайно. Теперь же требуются гарантии того, что достижения науки найдут практическое применение.
По итогам 2018–2021 годов Россия оказалась на 10 месте в мире по количеству научных публикаций, которые индексируются в «Scopus». Большее количество публикаций касались естественных наук. Здесь Россия находится на 6 месте. Однако востребованность их среди исследователей оказалась на 25% ниже мирового уровня. Как правило, дальше публикации дело не продвигается. В Глобальном инновационном индексе 2022 года от Всемирной организации интеллектуальной собственности Россия попала только на 47 место. В своей группе стран с доходами выше среднего страна попала только на 10 место, а в лидеры вышли Китай, Болгария и Малайзия.
Заведующая лабораторией высшей нервной деятельности человека Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Ольга Мартынова заявила, что ученые не смогут добиться успеха без свободы творчества. По ее словам, запланировать открытие невозможно, а ученые — это не те люди, которые готовы потратить все и не предоставить отчет.
Смысл научной работы — это поиск, это поисковые исследования, что-то можно запланировать точно, а что-то в принципе нельзя даже прогнозировать. Поэтому планировать научные исследования, а особенно их контролировать — очень тяжело, — заявляет Мартынова.
Она отметила, что контроль властей за бюджетами ограничивает работу. Она привела пример с антибиотиками.
Например, вы хотите проверить какие-то три вида антибиотиков, и вы понимаете, что третий вид совершенно не действует. Однако чиновник требует все равно его проверить — заменить его нельзя, потому что вы его уже написали в своих планах. Это неправильно, свобода редактирования своего плана должна быть всегда, - добавила Мартынова.
Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович уверен, что попытки властей вмешиваться в научную работу, могут закончиться плачевно. По его словам, административные меры в данном случае неприменимы. При этом Фундаментальные исследования проводятся по большому количеству тем, которые определяют на конкурсной основе сами ученые.
Ольга Мартынова пояснила, что в других странах ученые работают по коротким контрактам. Они подают заявки на финансирование и потом создается проект на 3-5 лет с возможностью продления. Под этот проект также финансируются ставки. Если все получается, то средства продолжают выделяться. В противном случае проект закрывается. При этом всегда дается возможность для фундаментальных исследований, у которых может и не быть результата.
Не все научные открытия предсказать невозможно. В науке есть и практические исследования, которые планируются на основе уже полученной ранее информации. Например, в 2010 году физики из Университета Манчестера Андрей Гейм и Константин Новосёлов получили Нобелевскую премию за открытие в 2004 году простого способа получения графена. Это материал толщиной в один атом углерода, обладающий уникальными свойствами. Первые образцы были выращены еще в 1970 году, а сам термин появился в 1986.
По мнению директора Центра НТИ и ИИ МГТУ им. Н. Э. Баумана, д. т. н. Владимира Нелюба, без планирования в научных открытиях не обойтись. По его словам, главной задачей науки является работа для промышленного и коммерческого внедрения инноваций и разработок. При этом современные технологии, механизмы анализа данных и искусственный интеллект позволяют решить вопросы планирования. В этих областях решения актуальны и для промышленности и для здравоохранения.
При этом Анатолий Петрукович добавляет, что в развитых странах есть конкуренция. И это является основой исследований любого уровня. Еще и по той причине, что финансируются прикладные разработки бизнесом, а не государством.
На них тратят в десятки раз больше средств. И, по мнению Петруковича, финансированием прорывов в промышленности должен заниматься не министр финансов, а заинтересованные лица. Именно они должны следить за тем, обоснованы ли траты. Не каждый проект будет прибыльным, но тот, который окажется удачным, окупит все затраты. Однако в России проблема состоит в том, что деньги выделяются государством.
В любом случае для спонтанных открытий и прорывов требуются талантливые мозги. А в России образ ученого — это умный, но глубоко пожилой человек, который вспоминает открытия советских времен, но использует другое оборудование.