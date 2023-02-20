Почти 19 тысяч жителей Нижнего Тагила занимаются волонтерством

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:07
Информацию об итогах работы волонтеров в Нижнем Тагиле за год озвучили представители управления физической культуры, спорта и молодежной политики на заседании постоянной комиссии в думе 14 января. Народным избранникам рассказали о конкретных онлайн и оффлайн мероприятиях, которые проводятся в Нижнем Тагиле.
За 12 месяцев 2022 года активисты МОО «Волонтеры Нижнего Тагила» приняли участие в организации и проведении 63 мероприятий, к их организации и проведению было привлечено 957 волонтеров, — рассказала депутатам замначальника управления Анна Афонасьева.
Поддержка добровольчества осуществляется Управлением по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил. Для этой цели в 2013 году была создана городская программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2025 года». С тех пор в деятельность волонтерства были вовлечены более 18 тысяч горожан.
В настоящее время волонтеры на безвозмездной основе оказывают помощь семьям мобилизованных граждан в рамках штаба #МыВместе. Он, напомним, работает с 12 октября при Городском дворце молодежи по адресу Октябрьской революции, 44. На горячей линии волонтеры оказывают консультацию по разным вопросам.
Помимо этого, волонтеры проводят работу с проблемными подростками.
По вопросам профилактики девиаций и отклоняющегося поведения в
молодежной среде в течение года проведено 8 профилактических мероприятий с
охватом 1499 человек и 105 мероприятий малых форм в школах и профессиональных
образовательных организациях с общим охватом 6 921 человек, — сообщила Анна Афонасьева.
По поручению президента работа по молодежной политике, в частности по волонтерству, будет продолжена в рамках Стратегии реализации молодежной политики, а также Долгосрочной программы содействия занятости молодежи до 2030 года.