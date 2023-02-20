TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Почти 19 тысяч жителей Нижнего Тагила занимаются волонтерством

20 февраля 2023, 07:05
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле 18 779 горожан являются волонтерами. Количество добровольцев из года год в растет, охватывая образовательные организации, некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения.

Информацию об итогах работы волонтеров в Нижнем Тагиле за год озвучили представители управления физической культуры, спорта и молодежной политики на заседании постоянной комиссии в думе 14 января. Народным избранникам рассказали о конкретных онлайн и оффлайн мероприятиях, которые проводятся в Нижнем Тагиле.

За 12 месяцев 2022 года активисты МОО «Волонтеры Нижнего Тагила» приняли участие в организации и проведении 63 мероприятий, к их организации и проведению было привлечено 957 волонтеров, — рассказала депутатам замначальника управления Анна Афонасьева.

Поддержка добровольчества осуществляется Управлением по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил. Для этой цели в 2013 году была создана городская программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2025 года». С тех пор в деятельность волонтерства были вовлечены более 18 тысяч горожан.

В настоящее время волонтеры на безвозмездной основе оказывают помощь семьям мобилизованных граждан в рамках штаба #МыВместе. Он, напомним, работает с 12 октября при Городском дворце молодежи по адресу Октябрьской революции, 44. На горячей линии волонтеры оказывают консультацию по разным вопросам.

Тагильские волонтеры выполнили более 250 заявок от семей мобилизованных
Узнать подробнее

Помимо этого, волонтеры проводят работу с проблемными подростками.

По вопросам профилактики девиаций и отклоняющегося поведения в
молодежной среде в течение года проведено 8 профилактических мероприятий с
охватом 1499 человек и 105 мероприятий малых форм в школах и профессиональных
образовательных организациях с общим охватом 6 921 человек, — сообщила Анна Афонасьева.

По поручению президента работа по молодежной политике, в частности по волонтерству, будет продолжена в рамках Стратегии реализации молодежной политики, а также Долгосрочной программы содействия занятости молодежи до 2030 года.

«Я не ожидала»: жена мобилизованного из Нижнего Тагила о волонтерах «Мы вместе»
Узнать подробнее
Читайте также:
Семиклассник из Нижнего Тагила получил прозвище «Волон» за волонтерскую деятельность1,5 тысячи волонтеров РЭО поучаствовали в субботниках«Я не ожидала»: жена мобилизованного из Нижнего Тагила о волонтерах «Мы вместе»
#Свердловская область#Нижний Тагил#Дети#Волонтеры#Администрация Нижнего Тагила#Управление#Городская дума#Дума#Свободное время#Общество#Эксклюзив#Юлия Степанова
Подпишитесь
Итоги недели: новый смог, лукавство ЕВРАЗ НТМК и нежеланный щебень
Сегодня, 07:32
Снести или восстановить: жители дома по Газетной в Нижнем Тагиле решают судьбу корта
Вчера, 07:04
Тагильчане взяли второе место на первенстве области по армейскому рукопашному бою
Вчера, 05:58
5,7 миллиона раз использовали тагильчане льготы на трамвай в 2022 году
17 февраля 14:27
«Кохсохим и УВЗ исчезли»: жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на выбросы
Вчера, 09:49