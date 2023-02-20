Почти 19 тысяч жителей Нижнего Тагила занимаются волонтерством

Поддержка добровольчества осуществляется Управлением по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил. Для этой цели в 2013 году была создана городская программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2025 года». С тех пор в деятельность волонтерства были вовлечены более 18 тысяч горожан.